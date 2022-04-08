Джордж Расселл об отсутствии обновлений в Австралии: «Мерседес» не может действовать методом проб и ошибок»

рассказал, почему «Мерседес» не привез обновления в Австралию.

Ожидалось, что в Мельбурне обладатели Кубка конструкторов опробуют новинки, однако в итоге «Мерседес» будет выступать той же машиной, что в Саудовской Аравии.

«Мы сильно отстаем от и . В Джидде мы, наверное, были даже дальше и понимаем, почему. Даже если мы оптимизировали какие-то вещи в сравнении с Бахрейном, то все равно оказались в 0,5-0,6 секунды позади. В этот уик-энд ничего серьезного [из обновлений] у нас нет, что помогло бы сократить отставание.

Нужно время. Нам необходимо работать организованно и терпеливо. Из-за серьезного отставания и потолка расходов мы не можем разбрасываться обновлениями, действовать методом проб и ошибок. Новинки надо привозить, когда мы полностью в них уверены и знаем, что все работает так, как ожидалось. Это будет через несколько гонок.

В Джидде мы отставали где-то на секунду, так что сейчас сражаться с лидерами мы не сможем. Нужно просто максимизировать результат: если «Мерседес» – третья команда, значит, важно не позволять никому из середняков отбирать у нас очки», – заявил Расселл.

Британец убежден, что со временем «Мерседес» решит проблемы, главная из которых связана с галопированием W13:

«Мы считаем, что решение существует, и отыграть большое количество времени можно. Мы хорошо понимаем, почему отстаем, какую работу нужно проделать».

«Мерседес» терпит крах именно из-за полной ставки на крохотные боковые части. Она как раз и мешает борьбе с главной проблемой «Ф-1»

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