Себастьян Феттель о подготовке к Гран-при Австралии: «Чувствую себя так, будто опоздал в школу»

Пилот «Астон Мартин» рассказал, с каким настроем подходит к началу Гран-при Австралии.

Феттель из-за заболевания ковидом был вынужден пропустить две первые гонки сезона, которые прошли в Бахрейне и Саудовской Аравии. В составе его заменял Нико Хюлькенберг.

«После того, как я получил положительный результат теста на ковид и пропустил две стартовые гонки, сейчас я чувствую себя так, будто опоздал в школу. И мне очень хочется вернуться к гонкам.

При этом раньше я, разумеется, уже начинал свой сезон на – здорово видеть, что возвращается сюда после пары лет перерыва.

Сам же я провел вне кокпита болида почти месяц, так что для меня будет важно вспомнить все процедуры по ходу свободных заездов, добиться прогресса, как я надеюсь, а дальше нас, как это обычно бывает в Мельбурне, может ждать интересная и непредсказуемая гонка», – рассказал Феттель.

У «Мерседеса», похоже, провал еще и с мотором. Но исправлять его поздно – шанс на спасение сезона остался только в крыльях

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