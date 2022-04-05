«Феррари» обновит болид к Имоле: команда намерена снизить массу на 3 кг и улучшить аэродинамику (It.motorsport)

«Феррари» готовит обновление к Гран-при Эмилии-Романьи.

Как пишет It.motorsport.com, Скудерия трудится над улучшением аэродинамической эффективности и снижением массы некоторых деталей. Цель «Феррари» – снизить массу болида примерно на три килограмма. Работа над аэродинамикой направлена на сокращение лобового сопротивления, что позволит F1-75 приблизиться к скорости «Ред Булл» на прямых.

Этап в Имоле состоится 22-24 апреля.

Следующее после Имолы обновление планируется к (20-22 мая). «Феррари» займется решением проблемы галопирования и намерена модифицировать днище. Благодаря новинке предполагается снизить дорожный просвет и увеличить прижимную силу, генерируемую структурами Вентури.

В эти выходные в Австралии Скудерия выступит с тем же болидом, что и на первых двух этапах сезона. Это подтвердил и руководитель команды .

«Феррари» – ракета с огромным полем настроек, а «Ред Булл» тяжелее, быстрее на прямых и готовит обновления за миллионы евро

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