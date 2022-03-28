Гельмут Марко: «С «Феррари» сражаться приятнее, чем с «Мерседесом», больше борьбы на спортивном уровне»

Советнику нравится бороться с за титул.

На Гран-при Саудовской Аравии Макс Ферстаппен опередил пилота Скудерии Шарля Леклера, который остается лидером «Формулы-1». Из-за схода в первой гонке Ферстаппен отстает не только от Леклера, но и от в личном зачете.

«Это новое противостояние. сейчас как минимум на полсекунды медленнее, хотя кто знает – они могут решить свои проблемы. Но и мы не спим, а упорно работаем над развитием болида.

Думаю, с Леклером и «Феррари» сражаться приятнее, чем с «Мерседесом». Теперь больше борьбы на спортивном уровне. Понятно, что позади лишь две гонки, но вряд ли она обострится таким же образом, как было с «Мерседесом», – заявил Марко.

Марко также подвел итоги этапа, не забыв про традиционный комплимент дня в адрес Ферстаппена:

«Когда Макс видит шанс, то использует. Его обгоны невероятны.

В пятницу мы решили использовать заднее антикрыло меньшего размера ради большей максимальной скорости. Из-за этого мы потеряли несколько десятых в первом секторе. К счастью, все сложилось в нашу пользу».

Теперь Ферстаппен укатал Леклера! Сперва ломился без расчета, но раскусил оборону Шарля и обманул лидера чемпионата

Для обгонов в «Ф-1» играют в поддавки – сдают позицию перед конкретной линией. Тормозят аж до дыма из-под шин

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