Кристиан Хорнер о двойном сходе «Ред Булл»: «Худший кошмар стал реальностью»

Руководитель признал, что результат и сход обоих пилотов стал для команды тяжелым ударом.

«Не припомню, когда последний раз с нами происходило что-то подобное. Худший кошмар стал реальностью. Конечно, мы очень сильно разочарованы – сначала место на подиуме потерял Макс, а потом, на последнем круге, место в топ-3 потерял и Чеко. А он здорово поработал в первом повороте, сдержав Хэмилтона.

Раньше (в этом году) мы ни разу не сталкивались с такой проблемой. Понятное дело, мы разберем болиды, во всем разберемся и найдем причину поломки. Судя по всему, проблема связана с топливной системой.

Положительная новость в том, что наша машина была весьма конкурентоспособной. Хотя я не думаю, что сегодня мы могли развить такую же скорость, как у Шарля. При этом мы увидели несколько отличных сражений между Шарлем и Максом», – рассказал Хорнер.

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