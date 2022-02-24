Фернандо Алонсо: «Более 7,5 миллиона детей на Украине под угрозой. Нужно немедленно прекратить огонь»

Двукратный чемпион «Формулы-1» высказался о ситуации на Украине.

«Более 7,5 миллиона детей на Украине под угрозой. Нужно немедленно прекратить огонь», – написал пилот в твиттере, приложив ссылку на обращение ЮНИСЕФ.

Сайт детского фонда ООН сообщает о текущей гуманитарной ситуации на Украине и своей работе в стране и призывает к немедленной остановке военных действий.

«Эскалация боевых действий на Украине ставит под угрозу жизни и благосостояние 7,5 миллиона детей страны. Если военные действия не прекратятся, десяткам тысяч семей придется покинуть свои города, что резко увеличит потребность в гуманитарной помощи», – подчеркивает ЮНИСЕФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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