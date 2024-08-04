Оргкомитет Олимпиады-2024 об отказах в аккредитации волонтерам из России: «Финальное слово было не за нами»

Окончательное решение, допускать или нет российских волонтеров на Олимпиаду в Париже, принимал не оргкомитет Игр.

Об этом журналистам рассказал директор волонтерской программы оргкомитета ОИ-2024 Александр Моренон-Конде.

Ранее стало известно, что волонтеры из России массово получили отказы в аккредитации – в том числе люди, неоднократно принимавшие участие в Олимпиадах.

«Возможность была у всех, многие страны смогли отобраться. Конечно, есть определенный процесс аккредитации.

Мы работаем с разными странами и организациями, которые принимают решение, кто может стать волонтером, а кто нет. Финальное слово не за нами», – сказал Моренон-Конде.

«Некоторое количество русских волонтеров у нас есть», – отметил он.

«Была надежда, что мы вне политики». Российских волонтеров впервые не пустили на Олимпиаду