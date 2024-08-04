Оргкомитет Олимпиады-2024 об отказах в аккредитации волонтерам из России: «Финальное слово было не за нами»

Теги Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Окончательное решение, допускать или нет российских волонтеров на Олимпиаду в Париже, принимал не оргкомитет Игр. 

Об этом журналистам рассказал директор волонтерской программы оргкомитета ОИ-2024 Александр Моренон-Конде.

Ранее стало известно, что волонтеры из России массово получили отказы в аккредитации – в том числе люди, неоднократно принимавшие участие в Олимпиадах. 

«Возможность была у всех, многие страны смогли отобраться. Конечно, есть определенный процесс аккредитации.

Мы работаем с разными странами и организациями, которые принимают решение, кто может стать волонтером, а кто нет. Финальное слово не за нами», – сказал Моренон-Конде.

«Некоторое количество русских волонтеров у нас есть», – отметил он. 

«Была надежда, что мы вне политики». Российских волонтеров впервые не пустили на Олимпиаду

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31 комментарий
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А за кем было финальное слово? Как обычно за Вашингтоном?
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Ответ Potapson
А за кем было финальное слово? Как обычно за Вашингтоном?
Власти Парижа (мэрия) заблокировали присутствие российских волонтеров на ОИ, насколько я знаю.
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-4
+17
Ответ #####Позор российского футбола
Комментарий скрыт
При чем тут попросившие убежище, по сути осудившие Россию , и волонтеры из России , которые просто из России ?
+15
-2
+13
Позвонили из вашингтонского обкома?
+9
-2
+7
Ответ #####Позор российского футбола
Комментарий скрыт
Это не логика, это тенденция. После всего что произошло, ты до сих пор веришь что Европа самостоятельна? Штаты даже перестали стесняться, вон недавно ВАДА начали нагибать типа "вы идёте против наших интересов и не забанили китайцев"
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Побоялись что Петров и Баширов подадут заявки по фамилией Красиков.
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+6
Ответ Сергей Aficionado
Сегодня - ты наш волонтер, а завтра - уже бежишь печатать доклад дядям в погонах... Вон, недавно нескольких таких "волонтеров" один гражданин уже радостно встречал, прям у трапа самолета.
Вам бы голову подлечить, если кругом видятся агенты Кремля.
+5
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+5
Ответ Сергей Aficionado
Сегодня - ты наш волонтер, а завтра - уже бежишь печатать доклад дядям в погонах... Вон, недавно нескольких таких "волонтеров" один гражданин уже радостно встречал, прям у трапа самолета.
О чем доклад? Это волонтеры, этот бред из ваших методичек, или твоя личная инициатива?
+5
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Ответ #####Позор российского футбола
Комментарий скрыт
А вопреки ли штатам?)))))) Ведь штатовские генералы честно говорят что хотят ослабления России чужими руками)))
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+3
Ответ #####Позор российского футбола
Волонтеры из России в Париж?! Это какой отдел ФСБ?)))
Это мистер Столтенберг визирует
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Ответ #####Позор российского футбола
Комментарий скрыт
карамурза русский штоли?
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Ответ #####Позор российского футбола
Какой суд??? Ауу, руководителей Вады спросили, что за скачуха была по допингу Китайцев, на что Вада чёткого ответа не дала
Дала - сказала что приняла ответ китайского агентства за правду и не сомневается в нём. Кто-то сомневается в решении ВАДА? Добро пожаловать в суд. Так это работает.
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Ответ #####Позор российского футбола
Вообще то ВАДА прогнала с Китайскими пловцами на 100%
Так есть спортивный арбитражный суд в Лозанне - последняя инстанция. США подали в суд? Нет. Если ты за демократию, то должен судиться. А не заниматься самосудом.
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Тут без Байдена не обошлось.
На прощание напакостил, сучок пасмурный...
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испугались что русские расскажут о грязной воде в Сене, остальные будут молчать и улыбаться.
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Ну да волонтеры из России стали настолько опасны, что могут пошатнуть демократический цирк, под названием ои.
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Опять ни при чем, за что это структура то отвечает
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Великие французы перевернулись в гробу: теперь их нация стала шестёрками англосаксов
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Нет, ребята...сначала вы получаете от страны гарантии проведения игр, а потом туда приезжаете.
Разве вам не гарантировали допуск всех участников соревнований?
Лимпиаду проводит на Франция, а МОК.
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Уже привычно - Я не я и лошадь не моя (с)
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но спорт вне политики ! главгое это помнить..
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конечно не за вами, вы уже давно не самостоятельные
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Уже привычно - Я не я и лошадь не моя (с)
За эту Олимпиаду, я этот ответ от них уже раз 5-6 с этого сайта прочитал) ахах
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