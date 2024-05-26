«Бриллиантовая лига». Коулмен, Керр, Холлоуэй, Ричардсон, Ходжкинсон одержали победы, Якоб Ингебригтсен – 2-й, другие результаты

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Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Юджин, США

Мужчины

100 м

1. Кристиан Коулмен (США) – 9,95

2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,98

3. Брэндон Хиклин (США) – 10,08

200 м

1. Кеннет Беднарек (США) – 19,89

2. Кортни Линдси (США) – 20,09

3. Кайри Кинг (США) – 20,15

1 миля

1. Джош Керр (Великобритания) – 3.45,34

2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.45,60

3. Яред Нугусе (США) – 3.46,22

110 м c/б

1. Грант Холлоуэй (США) – 13,03

2. Дэниел Робертс (США) – 13,13

3. Фредди Криттенден (США) – 13,16

400 м c/б

1. Джеральд Драммонд (Коста-Рика) – 48,56

2. Расмус Мяги (Эстония) – 48,85

3. Си Джей Аллен (США) – 48,99

Толкание ядра

1. Джо Ковач (США) – 23,13

2. Пэйтон Оттердаль (США) – 22,16

3. Чуквуэбука Энеквечи (Нигерия) – 21,91

Женщины

100 м

1. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 10,83

2. Джулиен Альфред (Сент-Люсия) – 10,93

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,98

800 м

1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.55,78

2. Мэри Мораа (Кения) – 1.56,71

3. Джемма Рики (Великобритания) – 1.57,45

1500 м

1. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 3.53,75

2. Джессика Халл (Австралия) – 3.55,97

3. Элль Сент-Пьерр (США) – 3.56,00

5000 м

1. Циги Гебреселама (Эфиопия) – 14.18,76

2. Эйгаеху Тайе (Эфиопия) – 14.18,92

3. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 14.20,61

3000 м c/п

1. Перут Чемутаи (Уганда) – 8.55,09

2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8,56,51

3. Фейт Черотич (Кения) – 9.04,45

Прыжки с шестом

1. Эмили Гроув (США) – 4,63

2. Кэти Мун (США) – 4,53

3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,53

Тройной прыжок

1. Лейанис Перес Эрнандес (Куба) – 14,73

2. Теа Лафон (Доминиканская Республика) – 14,62

3. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,55

Диск

1. Валери Оллмен (США) – 67,36

2. Яйме Перес (Куба) – 67,25

3. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 64,88

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