«Бриллиантовая лига». Коулмен, Керр, Холлоуэй, Ричардсон, Ходжкинсон одержали победы, Якоб Ингебригтсен – 2-й, другие результаты
Легкая атлетика
Юджин, США
Мужчины
100 м
1. Кристиан Коулмен (США) – 9,95
2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,98
3. Брэндон Хиклин (США) – 10,08
200 м
1. Кеннет Беднарек (США) – 19,89
2. Кортни Линдси (США) – 20,09
3. Кайри Кинг (США) – 20,15
1 миля
1. Джош Керр (Великобритания) – 3.45,34
2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.45,60
3. Яред Нугусе (США) – 3.46,22
110 м c/б
1. Грант Холлоуэй (США) – 13,03
2. Дэниел Робертс (США) – 13,13
3. Фредди Криттенден (США) – 13,16
400 м c/б
1. Джеральд Драммонд (Коста-Рика) – 48,56
2. Расмус Мяги (Эстония) – 48,85
3. Си Джей Аллен (США) – 48,99
Толкание ядра
1. Джо Ковач (США) – 23,13
2. Пэйтон Оттердаль (США) – 22,16
3. Чуквуэбука Энеквечи (Нигерия) – 21,91
Женщины
100 м
1. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 10,83
2. Джулиен Альфред (Сент-Люсия) – 10,93
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,98
800 м
1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.55,78
2. Мэри Мораа (Кения) – 1.56,71
3. Джемма Рики (Великобритания) – 1.57,45
1500 м
1. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 3.53,75
2. Джессика Халл (Австралия) – 3.55,97
3. Элль Сент-Пьерр (США) – 3.56,00
5000 м
1. Циги Гебреселама (Эфиопия) – 14.18,76
2. Эйгаеху Тайе (Эфиопия) – 14.18,92
3. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 14.20,61
3000 м c/п
1. Перут Чемутаи (Уганда) – 8.55,09
2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8,56,51
3. Фейт Черотич (Кения) – 9.04,45
Прыжки с шестом
1. Эмили Гроув (США) – 4,63
2. Кэти Мун (США) – 4,53
3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,53
Тройной прыжок
1. Лейанис Перес Эрнандес (Куба) – 14,73
2. Теа Лафон (Доминиканская Республика) – 14,62
3. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,55
Диск
1. Валери Оллмен (США) – 67,36
2. Яйме Перес (Куба) – 67,25
3. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 64,88