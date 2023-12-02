Двукратный призер Олимпийских игр бегун Лугелин Сантос дисквалифицирован на три года за фальсификацию возраста на ЮЧМ-2012

Доминиканский бегун Лугелин Сантос дисквалифицирован за фальсификацию возраста.

Сантос – серебряный призер Олимпиады-2012 в беге на 400 м, серебряный призер Токио-2020 в эстафете, бронзовый призер чемпионата мира-2013, победитель Панамериканских игр, четырехкратный чемпион Универсиад.

Легкоатлет родился 12 ноября 1992 года.

Как признался сам спортсмен, на юниорский чемпионат мира 2012 года он заявился, указав 1993 год рождения. На этом турнире он одержал победу, теперь этот результат будет аннулирован.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировал Сантоса на три года. Срок его отстранения завершится 10 марта 2026-го.