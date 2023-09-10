Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара завершил карьеру

Теги Бег сборная Великобритании сборная Эфиопии Мохаммед Фара Тамират Тола Легкая атлетика

Четырехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Мо Фара занял четвертое место в полумарафоне Great North Run в Ньюкасле.

Этот забег стал последним в карьере британского спортсмена. Он финишировал с результатом 1 час 3 минуты 28 секунд, а победу одержал Тамират Тола из Эфиопии (59 минут 58 секунд).

«Это было очень эмоционально, в голове проносилось много мыслей. Бег значит для меня все, бег – это то, что спасало меня.

Я бы не справился без поддержки публики. Мне хотелось завершить карьеру здесь, в Ньюкасле, с которым у меня связаны потрясающие воспоминания. Было важно приехать сюда и ответить зрителям взаимностью», – сказал 40-летний британский бегун.

Мо Фара становился олимпийским чемпионом Лондона-2012 и Рио-2016 на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Также он является шестикратным чемпионом мира.

«Я учу детей никогда не обманывать, а сам всю жизнь обманывал». Легенда бега Мо Фара признался, что был нелегалом и носит чужое имя

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11 комментариев

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Geo07
Допингист. Живое доказательство фразы "и эти люди запрещали мне ковырять пальцем в носу"
+32
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Добрый_Ээх
и это вместо пожизненного бана
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Olga.t
Ответ Bergkamp007
Легенда!
С подозрительными пробами на допинг, прикрытыми UKAD.
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Loooong
Печень отказала
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Hardy
осталось вернуть все награды
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Хаскерс
Сказал допингу «нет»! Но не сразу.
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Андрей Балабаев
Это тот, чей тренер по версии беспристрастных британских расследователей кормил допингом сам себя, а не учеников?) А все обвинения отрицал, прикрываясь якобы расизмом по отношению к нему
+5
0
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