Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара завершил карьеру

Четырехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Мо Фара занял четвертое место в полумарафоне Great North Run в Ньюкасле.

Этот забег стал последним в карьере британского спортсмена. Он финишировал с результатом 1 час 3 минуты 28 секунд, а победу одержал Тамират Тола из Эфиопии (59 минут 58 секунд).

«Это было очень эмоционально, в голове проносилось много мыслей. Бег значит для меня все, бег – это то, что спасало меня.

Я бы не справился без поддержки публики. Мне хотелось завершить карьеру здесь, в Ньюкасле, с которым у меня связаны потрясающие воспоминания. Было важно приехать сюда и ответить зрителям взаимностью», – сказал 40-летний британский бегун.

Мо Фара становился олимпийским чемпионом Лондона-2012 и Рио-2016 на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Также он является шестикратным чемпионом мира.

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