Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара стал 4-м в Лондонском полумарафоне. Через неделю он проведет последний забег в карьере

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара стал 4-м в Лондонском полумарафоне.

40-летний британский спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 2 минуты 40 секунд. Победу одержал Джэк Роув (1.01,08).

10 сентября Мо Фара выступит в своем последнем забеге – Great North Run в Ньюкасле. После этого он планирует завершить карьеру.

Также Мо Фара отметил, что из-за болезни едва не отказался от участия в Лондонском полумарафоне.

«Меня захлестнули эмоции. На этой неделе я чувствовал себя не лучшим образом, так как немного простыл.

Думал обо всех людях, которые пришли сюда, и решил, что другого шанса у меня не будет, поэтому сегодня я стартовал и выложился на полную», – рассказал Мо Фара, который является олимпийским чемпионом Лондона-2012 и Рио-2016 на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

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