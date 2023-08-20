Ласицкене получила призовые за финал «Королевы российского спорта» от губернатора Свердловской области

Мария Ласицкене получила призовые за финал серии «Королева российского спорта».

Ласицкене из-за травмы и пропуска соревнований не прошла квалификацию в финал. Однако Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) решила предоставить ей wild card.

В финале, который прошел в Екатеринбурге, олимпийская чемпионка заняла третье место. Согласно регламенту турнира, на призовые могли претендовать только легкоатлеты, отобравшиеся в финал по итогам предварительных этапов.

«Мария получила призовые от губернатора», – сообщил президент региональной легкоатлетической федерации Рафаил Карманов.

«Я очень благодарна Рафаилу Рашитовичу Карманову, знаю, что он отстаивал мое выступление в финале «Королевы спорта». Он так ценит легкую атлетику и так ее любит, что посчитал правильным, чтобы я выступала, несмотря на мою травму и на то, что сезон не клеился. Большое ему спасибо.

Я могу сказать так: понимаю, почему они это сделали. Выводы свои насчет президиума я тоже сделала.

Но все эти внутренние игры для меня не первоочередная важность. Главное, что болельщики получили удовольствие», – заявила Ласицкене по поводу решения ВФЛА не платить ей призовые за финал.

Мария Ласицкене вышла на соревнования в кепке со словами «добро», «любовь», «дружба» и «мир»