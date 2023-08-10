Светлана Феофанова: «Наверное, Исинбаева не связывает дальнейшую жизнь с Россией. Мне кажется, у нее плохие советники»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен Светлана Феофанова прыжки с шестом Легкая атлетика

Светлана Феофанова считает, что Елена Исинбаева не связывает свою жизнь с Россией.

Как тебе то, что сейчас происходит вокруг Лены?

– Мне кажется, у Лены плохие советники. В нынешней ситуации выдать вот такой пост, еще и на испанском языке... Наверное, она не связывает свою дальнейшую жизнь с Россией. Ее право, но в любом случае, это можно было сделать грамотней. А так, получился сокрушительный удар по ее имиджу.

Я не за то, чтобы забывать ее достижения и вообще ее отменить. Все рекорды и медали – навсегда с ней, она великая спортсменка, которая вошла в историю. Мне жаль, что сейчас многие об этом забыли, – сказала Феофанова.

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре

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22 комментария

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Ебздрогыч
У нее советник - здравый смысл, поэтому она живет в райском уголке в Испании и все у нее хорошо
+42
-14
+28
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Digger86
Ответ Мишаня Кашников
здравый смысл ей подсказал за поправки топить?
Это ей подсказало отсутствие совести и понимание того, что её это не коснётся
+20
-2
+18
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Ghost Ghost
номинальный мент из динамо про номинального майора из цска
+19
-1
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Мишаня Кашников
Ответ Ебздрогыч
У нее советник - здравый смысл, поэтому она живет в райском уголке в Испании и все у нее хорошо
здравый смысл ей подсказал за поправки топить?
+14
-1
+13
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Alex1104
Всегда было впечатление, что Феофанова, как человек, проще Исинбаевой. Не оценивая, просто так всегда казалось.
+13
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+11
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Dayway
Человек и самостоятельно решения принимает. Чуть было не допустил, что такое может быть, но благо уточнили. Все дело в советниках, фух
+4
-1
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Черный Дворник
Ответ Dayway
Человек и самостоятельно решения принимает. Чуть было не допустил, что такое может быть, но благо уточнили. Все дело в советниках, фух
у нас человек не должен принимать самостоятельных решений
+4
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SadButTrue
Ответ Мишаня Кашников
здравый смысл ей подсказал за поправки топить?
Я вообще не понимаю все этой шумихи на счёт Исинбаевой. Она жила в Монте-Карло с 2006 года, но стоило переехать на Тенерифе как все сошли с ума! (здесь должен быть мем с Джокером)
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Batt Monner
Ответ Oleg
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И все это после многолетнего тесного сотрудничества с диктатором. Напоминает нацистов в Аргентине, только еще более кайфово и беспардонно
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pizzatcarizza
Ответ Oleg
ЦБ сдерживает, поднимает ставку, но это дает только отсрочку от окончательного краха.
В США (и не только) ставку поднимали, лимит госдолга увеличивали. Они тоже отсрочку от окончательного краха получали?
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pizzatcarizza
Ответ Dayway
Человек и самостоятельно решения принимает. Чуть было не допустил, что такое может быть, но благо уточнили. Все дело в советниках, фух
Человек своей совестью не торгует. Человек свое звание номинальным не называет, хотя на этом денег заработала не один миллион.
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Oleg
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Azat Manzhuev
ну правильно, она молится на Бубку..
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svas17
Почему у неё должны быть советники? Она сама своей головой додумалась.
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Волька-ибн-Алёша
какие советники,человек сказал,что все и так знают,сказал,что все эти спортсмены -военнослужащие липовые,что не так то?
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SadButTrue
Ответ pizzatcarizza
А когда рубль по отношению к доллару укрепился до 50+ рублей он стал лучшей валютой мира? Мне просто интересно, читал/анализировал ты статью блумберг или не
Нет, потому что когда он укрепился до 50+ рублей за доллар его практически нельзя было купить, а можно было только продать. Вот как раз за 50+, а купить доллары за 50+ и вывести деньги было почти нельзя (можно было снять только зачисленное после февраля 2022, были серьезные ограничения на сумму перевода). Так что тот курс был по сути фиктивным (впрочем в какой-то мере фиктивный и нынешний курс, потому что ограничения на перемещение денег из России сейчас драконовские)
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pizzatcarizza
Ответ SadButTrue
Нет, потому что когда он укрепился до 50+ рублей за доллар его практически нельзя было купить, а можно было только продать. Вот как раз за 50+, а купить доллары за 50+ и вывести деньги было почти нельзя (можно было снять только зачисленное после февраля 2022, были серьезные ограничения на сумму перевода). Так что тот курс был по сути фиктивным (впрочем в какой-то мере фиктивный и нынешний курс, потому что ограничения на перемещение денег из России сейчас драконовские)
Гениально. мог бы просто написать, что это другое)
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Oleg
Ответ pizzatcarizza
В США (и не только) ставку поднимали, лимит госдолга увеличивали. Они тоже отсрочку от окончательного краха получали?
США устроены иначе, нашла с чем сравнить.
Для США величайший ресурс это люди, поэтому там высокие зарплаты, поэтому туда едут лучшие умы мира.
США были, есть и будут величайшей супердержавой, которая будет эксплуатировать весь мир в своих интересах.
Для совка, далее РФ люди это расходник.
Поэтому споры бессмысленны, РФ страна третьего мира и виноват в этом народ. Они сами допустили диктатуру, что исторически всегда ведет к краху.
Теперь вопрос...... что будет с РФ после падения режима моли, сдается мне россияне опять выберут царя, автократию и изоляцию)
Не дано этому народу жить цивилизованно, рад буду ошибаться.
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