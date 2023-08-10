Светлана Феофанова: «Наверное, Исинбаева не связывает дальнейшую жизнь с Россией. Мне кажется, у нее плохие советники»

Светлана Феофанова считает, что Елена Исинбаева не связывает свою жизнь с Россией.

– Как тебе то, что сейчас происходит вокруг Лены?

– Мне кажется, у Лены плохие советники. В нынешней ситуации выдать вот такой пост, еще и на испанском языке... Наверное, она не связывает свою дальнейшую жизнь с Россией. Ее право, но в любом случае, это можно было сделать грамотней. А так, получился сокрушительный удар по ее имиджу.

Я не за то, чтобы забывать ее достижения и вообще ее отменить. Все рекорды и медали – навсегда с ней, она великая спортсменка, которая вошла в историю. Мне жаль, что сейчас многие об этом забыли, – сказала Феофанова.

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре