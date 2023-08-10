Светлана Феофанова: «Наверное, Исинбаева не связывает дальнейшую жизнь с Россией. Мне кажется, у нее плохие советники»
Светлана Феофанова считает, что Елена Исинбаева не связывает свою жизнь с Россией.
– Как тебе то, что сейчас происходит вокруг Лены?
– Мне кажется, у Лены плохие советники. В нынешней ситуации выдать вот такой пост, еще и на испанском языке... Наверное, она не связывает свою дальнейшую жизнь с Россией. Ее право, но в любом случае, это можно было сделать грамотней. А так, получился сокрушительный удар по ее имиджу.
Я не за то, чтобы забывать ее достижения и вообще ее отменить. Все рекорды и медали – навсегда с ней, она великая спортсменка, которая вошла в историю. Мне жаль, что сейчас многие об этом забыли, – сказала Феофанова.
«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре
Для США величайший ресурс это люди, поэтому там высокие зарплаты, поэтому туда едут лучшие умы мира.
США были, есть и будут величайшей супердержавой, которая будет эксплуатировать весь мир в своих интересах.
Для совка, далее РФ люди это расходник.
Поэтому споры бессмысленны, РФ страна третьего мира и виноват в этом народ. Они сами допустили диктатуру, что исторически всегда ведет к краху.
Теперь вопрос...... что будет с РФ после падения режима моли, сдается мне россияне опять выберут царя, автократию и изоляцию)
Не дано этому народу жить цивилизованно, рад буду ошибаться.