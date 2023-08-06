Третьи Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане в 2025 году

Третьи Игры стран СНГ пройдут в азербайджанском городе Гянджа в 2025 году.

Об этом сообщила заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

«Это второй по величине город в Азербайджане после Баку, там сейчас строится новый современный комплекс. Нам понравилась идея, что соревнования можно проводить в регионах. Формат будет обсуждаться в совете.

Любая страна ставит акцент на более развитые виды спорта, думаю, мы будем делать акцент на основные олимпийские виды спорта и традиционные неолимпийские для всех стран», – рассказала Василева.

В субботу в Беларуси прошла церемония открытия вторых Игр Стран СНГ, которые завершатся 14 августа 2023 года.

«Мы увидели грандиозное открытие. Изначально идея была, что эти Игры будут в большей степени для молодежи, но сейчас мы видим изменения в формате. Думаю, мы продолжим в том же духе», – добавила заместитель министра.