Третьи Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане в 2025 году

Теги Игры стран СНГ Легкая атлетика

Третьи Игры стран СНГ пройдут в азербайджанском городе Гянджа в 2025 году.

Об этом сообщила заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

«Это второй по величине город в Азербайджане после Баку, там сейчас строится новый современный комплекс. Нам понравилась идея, что соревнования можно проводить в регионах. Формат будет обсуждаться в совете.

Любая страна ставит акцент на более развитые виды спорта, думаю, мы будем делать акцент на основные олимпийские виды спорта и традиционные неолимпийские для всех стран», – рассказала Василева.

В субботу в Беларуси прошла церемония открытия вторых Игр Стран СНГ, которые завершатся 14 августа 2023 года.

«Мы увидели грандиозное открытие. Изначально идея была, что эти Игры будут в большей степени для молодежи, но сейчас мы видим изменения в формате. Думаю, мы продолжим в том же духе», – добавила заместитель министра.

2 комментария

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Интересно, каких стран СНГ больше: тех, кто будет участвовать или тех, кто не будет?
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Ответ Pb-SE
Интересно, каких стран СНГ больше: тех, кто будет участвовать или тех, кто не будет?
а че режим не падет к 2025 году?
0
0
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