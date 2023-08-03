Министр спорта Сомали извинился за легкоатлетку, пробежавшую 100 м на Универсиаде за 21,81 секунды. Он постановил отстранить главу федерации страны

Теги Бег Универсиада Легкая атлетика

Министр спорта Сомали извинился за выступление легкоатлетки на Универсиаде.

1 августа на соревнованиях в китайском Чэнду проходили квалификационные забеги на 100 м. Представительница Сомали Насро Абукар Али финишировала с результатом 21,81 секунды – худшим среди всех 50 участниц (из которых 25 выбежали из 12 секунд).

Министр молодежи и спорта страны Мохамед Барре Мохамуд принес публичные извинения. По его словам, министерство не знает, как 20-летняя бегунья была выбрана для участия в турнире.

В Минспорте Сомали также постановили отстранить от должности главу федерации легкой атлетики страны Хадиджу Аден Дахир. Это произошло на фоне информации о том, что спортсменка является родственницей чиновницы и благодаря этому получила возможность участвовать в Универсиаде.

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2 комментария

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Очень все знакомо.
+3
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+3
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хорошо хоть к сьедению не приговорили🤣
0
0
0
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