Лысенко и Демидик победили на соревнованиях по прыжкам в высоту в рамках Недели легкой атлетики в Москве, Иванюк и Андрюхина – 2-е

Данил Лысенко победил в прыжках в высоту на Неделе легкой атлетики в Москве.

одержал победу с результатом 2,31 м. Второе место занял (2,31), третьим стал представитель Турции Альперен Асет (2,27).

В женских соревнованиях победила белоруска Карина Демидик с результатом 1,91 м.

Занявшие второе и третье места россиянки Надежда Андрюхина и Мария Кочанова взяли такую же высоту.

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