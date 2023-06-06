Лысенко и Демидик победили на соревнованиях по прыжкам в высоту в рамках Недели легкой атлетики в Москве, Иванюк и Андрюхина – 2-е
Данил Лысенко победил в прыжках в высоту на Неделе легкой атлетики в Москве.
Лысенко одержал победу с результатом 2,31 м. Второе место занял Илья Иванюк (2,31), третьим стал представитель Турции Альперен Асет (2,27).
В женских соревнованиях победила белоруска Карина Демидик с результатом 1,91 м.
Занявшие второе и третье места россиянки Надежда Андрюхина и Мария Кочанова взяли такую же высоту.
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