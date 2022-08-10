Сергей Шубенков: «Если брать общую температуру по больнице, то у нас в стране со спортом все скорее плохо, чем хорошо»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков скептически оценил уровень российского спорта.

С 2 по 5 августа в Чебоксарах проходил чемпионат России по легкой атлетике, на котором Шубенков завоевал золото.

– В некоторых вида программы чемпионат России был посильнее чемпионата мира по результатам. Согласны?

– Только, может, в паре видов. Это, безусловно, Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). А также Маша Ласицкене (прыжки в высоту), выступление которой я смотрел. Она показала отличный результат в 2 метра.

А в целом у меня не очень хорошее впечатление от чемпионатов России в многолетней тенденции. Участников чемпионата России с каждым годом все меньше, из года в год результаты хуже.

Есть только отдельные яркие пятна, которые общий пессимизм сводят на нет. Если брать общую температуру по больнице, то все у нас в стране со спортом скорее плохо, чем хорошо.

С каждым годом чувствуется отток спортсменов в легкой атлетике, но легкая атлетика это лишь один из примеров. Спорт становится менее интересен массовой аудитории, – заявил Шубенков.