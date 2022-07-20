«Я завел бы себе девушку, но мне не разрешает жена». Шубенков пошутил о каминг-ауте Касаткиной

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков пошутил о каминг-ауте российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

Ранее Касаткина призналась, что у нее есть девушка, а также опубликаовала совместное фото с фигуристкой Натальей Забияко.

– Как вы относитесь к каминг-ауту Касаткиной?

– У нее есть девушка, у меня нет. Я завел бы себе девушку, но мне не разрешает жена, ха-ха, – сказал Шубенков.

Каминг-аут Касаткиной: есть девушка (фигуристка Забияко), не верит в будущее ЛГБТ в России

Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду