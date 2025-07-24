Синхронистка Дорошко: «Для меня это был очень стрессовый чемпионат мира. Морально было тяжело, хочется уже домой»

Синхронистка Майя Дорошко призналась, что испытывала стресс на ЧМ в Сингапуре.

Сегодня Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов. В технической программе дуэтов россиянки также стали бронзовыми призерами.

– Для меня это был очень стрессовый чемпионат мира. Причем начинать было всегда в полуфиналах гораздо страшнее, чем делать финал. То есть финал я проходила более уверенно. Очень долгий чемпионат мира, то есть морально уже тяжело было, хочется уже домой. Очень долго мы здесь находимся, как будто я уже два месяца не была дома. Это, конечно, очень давит.

– Какие выводы для себя сделали по итогам этого чемпионата мира?

– Думаю, еще не все сделала, но надо, видимо, еще больше работать, но... Даже не знаю, на самом деле. Пока, наверное, никаких особо выводов. Вывод, что все может быть. Надо меньше переживать и быть более уверенной и в себе, и в программах, которые делаешь. Рада, что все закончилось, – сказала Дорошко.

«Мы словно с дачи вернулись, на которой долго жили». Наши синхронистки без золота на ЧМ – эпоха ушла?