Делегация российских спортсменов на Универсиаду в Германии была сокращена из-за визовых проблем

Делегацию российских спортсменов на Универсиаду сократили из-за проблем с визами.

Всемирная летняя Универсиада пройдет с 16 по 27 июля в регионе Рейн-Рур. В рамках соревнований будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта.

На Универсиаде выступят 48 российских спортсменов в нейтральном статусе. Россияне заявлены в академической гребле, дзюдо, стрельбе из лука, фехтовании, плавании, прыжкам в воду, тхэквондо, теннису и настольному теннису.

«При подготовке ко Всемирным студенческим спортивным играм Российский студенческий спортивный союз (РССС) столкнулся с рядом сложностей. Во-первых, принимающая страна – Германия – ограничила число виз, выдаваемых специально для участия в Играх, изначально мы не рассчитывали на такие строгие ограничения.

Во-вторых, расширенный список атлетов был сформирован по требованию оргкомитета Игр еще 18 мая 2025 года. Поэтому впоследствии при решении визового вопроса вносить в него коррективы, а именно добавлять новых спортсменов, у кого уже есть действующие шенгенские визы, мы не могли.

Поэтому при формировании финального состава участвующих в Играх российских спортсменов нам приходилось отталкиваться от ряда не зависящих от нас обстоятельств – и максимально задействовать спортсменов с действующими визами, и руководствоваться принципом мультиспортивности, сохраняя количество видов спорта, в которых будут участвовать наши атлеты.

Таким образом, Российский студенческий спортивный союз совместно с Министерством спорта РФ и общероссийскими спортивными федерациями в этих сложных условиях нашел наилучший из возможных вариантов формат участия наших спортсменов», – сообщил представитель РССС.