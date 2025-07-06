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Плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Дьякова и Вековищев выиграли золото, Мишарина и Яковлев взяли серебро, Осетрова – бронзу

Российские пловцы завоевали пять медалей в заключительный день ЧЕ среди юниоров.

Чемпионат Европы по плаванию среди юниоров

Шаморин, Словакия

6 июля

Девушки

400 м, вольный стиль

1. Софья Дьякова (Россия) – 4.07,06

2. Ксения Мишарина (Россия) – 4.07,52

3. Эмма Виттория Джанелли (Италия) – 4.09,05

50 м, баттерфляй

1. Флавия Камзол (Польша) – 26,17

2. Мартина Дамборг (Дания) – 26,25

3. Мария Осетрова (Россия) – 26,44

Юноши

400 м, вольный стиль

1. Григорий Вековищев (Россия) – 3.48,71

2. Йоханнес Либман (Германия) – 3.49,07

3. Кузей Тунчелли (Турция) – 3.49,50

100 м, спина

1. Джон Шортт (Ирландия) – 54,09

2. Григорий Яковлев (Россия) – 54,47

3. Натан Муратори (Франция) – 54,75

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
юниорская сборная России
Мария Осетрова
плавание
юниорская сборная России жен
Ксения Мишарина
Софья Дьякова
результаты
Георгий Яковлев
Григорий Вековищев
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