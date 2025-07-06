Плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Дьякова и Вековищев выиграли золото, Мишарина и Яковлев взяли серебро, Осетрова – бронзу
Российские пловцы завоевали пять медалей в заключительный день ЧЕ среди юниоров.
Чемпионат Европы по плаванию среди юниоров
Шаморин, Словакия
6 июля
Девушки
400 м, вольный стиль
1. Софья Дьякова (Россия) – 4.07,06
2. Ксения Мишарина (Россия) – 4.07,52
3. Эмма Виттория Джанелли (Италия) – 4.09,05
50 м, баттерфляй
1. Флавия Камзол (Польша) – 26,17
2. Мартина Дамборг (Дания) – 26,25
3. Мария Осетрова (Россия) – 26,44
Юноши
400 м, вольный стиль
1. Григорий Вековищев (Россия) – 3.48,71
2. Йоханнес Либман (Германия) – 3.49,07
3. Кузей Тунчелли (Турция) – 3.49,50
100 м, спина
1. Джон Шортт (Ирландия) – 54,09
2. Григорий Яковлев (Россия) – 54,47
3. Натан Муратори (Франция) – 54,75
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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