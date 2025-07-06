Плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Дьякова и Вековищев выиграли золото, Мишарина и Яковлев взяли серебро, Осетрова – бронзу

Российские пловцы завоевали пять медалей в заключительный день ЧЕ среди юниоров.

Чемпионат Европы по плаванию среди юниоров Шаморин, Словакия 6 июля Девушки 400 м, вольный стиль 1. Софья Дьякова (Россия) – 4.07,06 2. Ксения Мишарина (Россия) – 4.07,52 3. Эмма Виттория Джанелли (Италия) – 4.09,05 50 м, баттерфляй 1. Флавия Камзол (Польша) – 26,17 2. Мартина Дамборг (Дания) – 26,25 3. Мария Осетрова (Россия) – 26,44 Юноши 400 м, вольный стиль 1. Григорий Вековищев (Россия) – 3.48,71 2. Йоханнес Либман (Германия) – 3.49,07 3. Кузей Тунчелли (Турция) – 3.49,50 100 м, спина 1. Джон Шортт (Ирландия) – 54,09 2. Григорий Яковлев (Россия) – 54,47 3. Натан Муратори (Франция) – 54,75