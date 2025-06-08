Ершова и Степанов выиграли чемпионат России в плавании на открытой воде на 10 км
Маргарита Ершова и Александр Степанова выиграли чемпионат России по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км.
Соревнования проходили 7 июня в Ростове-на-Дону.
Плавание
Чемпионат России на открытой воде
Ростов-на-Дону
Мужчины, 10 км
1. Александр Степанов – 1:49.27,77
2. Денис Адеев – 1:49.37,21
3. Владислав Утробин – 1:49.38,82
Женщины, 10 км
1. Маргарита Ершова – 1:59.03,83
2. Екатерина Сорокина – 2:00.25,33
3. Александра Хайлова – 2:00.25,88
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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