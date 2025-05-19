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Юлия Ефимова: «Благодаря мне плавание интереснее смотреть, это подтверждают даже люди, которые не очень хорошо ко мне относятся»

Пловчиха Юлия Ефимова заявила, что благодаря ей плавание интереснее смотреть.

33-летняя Ефимова — шестикратная чемпионка мира. По итогам чемпионата России она не отобралась на ЧМ-2025, который пройдет летом в Сингапуре.

— Как относишься к критическим комментариям «зачем она продолжает карьеру»?

— А почему нельзя? Хочу и продолжаю. Это спорт, здоровье, жизнь, красивое тело и уверенность в себе. Никаких бенефитов я за это не получаю, благодаря мне плавание интереснее смотреть, это подтверждают даже люди, которые не очень хорошо ко мне относятся. И я составляю конкуренцию. До Жени Чикуновой мне пока далеко, но на 50 м… Почему все думают, что второе место на чемпионате России — это плохо? Я не понимаю.

— Как относишься к дискуссии, которую Аня Егорова подогрела своим постом?

— Возрастные спортсмены чувствуют давление, и 25 лет — это возрастной спортсмен. Но именно ко мне на чемпионате России было за все время самое хорошее отношение. И я понимаю, что меня взяли бы в команду, если бы я хотя бы проплыла по нормативу World Aquatics. Но сейчас даже оснований, зацепки, чтобы меня туда заявить, нет ну просто никаких.

— Чикунова остается одна на комбинированные эстафеты.

— Это не так много получается. А что делать? Она справится, — сказала Ефимова. 

Пловчиха Егорова о непопадании на ЧМ: «Тяжело осознавать, что приходится думать о завершении карьеры не потому, что ты слабее, а потому, что система решила за тебя»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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