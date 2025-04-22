  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Юлия Ефимова: «В 15 думала, что 20 – это очень много. И у меня к этому возрасту уже будут дом, тысяча детей и собак. А получилось так, что мне 33, и я все еще плаваю»
3

Юлия Ефимова: «В 15 думала, что 20 – это очень много. И у меня к этому возрасту уже будут дом, тысяча детей и собак. А получилось так, что мне 33, и я все еще плаваю»

Юлия Ефимова поделилась мыслями о продолжении спортивной карьеры.

– После Пекина ты думала заканчивать и еле доплавала до Лондона-2012. А сейчас на горизонте Лос-Анджелес-2028, ты одна из самых опытных в сборной и продолжаешь плавать.

– Как я сама этому удивляюсь! Помню, когда мне было лет 15-16, думала, что 20 – это очень много. И у меня к этому возрасту уже будут дом, тысяча детей и собак. А получилось так, что мне 33, и я все еще плаваю. 

Тут еще «полтинники» добавили в олимпийскую программу. Вроде как можно остаться до Лос-Анджелеса. Но когда я плыву как сейчас, то мне уже вообще ничего не хочется. Хотя потом, знаю, разгонюсь – и все изменится. Так-то нужно лишь нормально сделать старт и касание – и все, 50 м в кармане!

Вообще есть специальные тренировки для спринта: мощный зал, абсолютный минимум на воде. Но тренировать только «полтинник» – опасно. Не попал в касание или проспал старт – до свидания. А тем более сейчас, когда дисциплина стала олимпийской, результаты очень сильно взлетят.

– Ты по-прежнему живешь плаванием и для тебя это абсолютный приоритет – как было перед Лондоном или Рио? Или теперь ты все больше смотришь по сторонам?

– У меня же было 2 года, когда я отдыхала от плавания. Занималась всем, чем могла. И все свои хотелки за плавательную жизнь удовлетворила.

Я ходила на разные кружки: и на йогу, и на танцы, и сноубордом занималась. Кстати, как ни крути, но, получается, каждый раз это была какая-то активность. И я так соскучилась по плаванию! При том что все равно 3 раза в неделю приходила в бассейн для себя. 

Наверное, я уже не знаю, как по-другому. Даже спина начинает болеть. Да и скучаю по эмоциям – по вот этим, когда ездишь по стартам. На соревнованиях я чувствую, что живу здесь и сейчас. И вот к этому чемпионату России я очень хотела подготовиться. Знала, что это будет отбор на чемпионат мира, и я прям так сфокусировалась, снова надела шоры, чтобы не видеть больше ничего. И, мне кажется, передавила, у меня работает по-другому.

Вот зимой я ничего не делала, путешествовала – и отобралась на чемпионат мира на короткой воде. А к лету тренировалась по полной, ведь хочется все время больше, больше, больше… Надеюсь, что-то у меня еще получится. И будут поводы поговорить не только о моей улыбке, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию. 

«Мне без улыбки нельзя – кому-то кажется, что я смотрю на людей как на говно». Ефимова = 😁

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoсборная России жен
logoЮлия Ефимова
плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Юлия Ефимова: «Выплеск эмоций на публике – не для меня. Вот потом с друзьями можно поплакать. Но и такое бывает нечасто»
сегодня, 09:27
«Мне без улыбки нельзя – кому-то кажется, что я смотрю на людей как на говно». Ефимова = 😁
11сегодня, 08:15
Ефимова мимо чемпионата мира. Рылов тоже не отобрался и, кажется, закончит
3219 апреля, 12:12
Главные новости
Юлия Ефимова: «Выплеск эмоций на публике – не для меня. Вот потом с друзьями можно поплакать. Но и такое бывает нечасто»
сегодня, 09:27
Минаков о рекорде Овечкина: «Меня в Стэнфорде абсолютно все поздравляли. Подходили, говорили, что вот, соотечественник – это круто, очень сильно»
вчера, 11:34
Бородин о Маршане: «Леон силен во всем. Уникальность, дар свыше плюс работа тренерского штаба. Но в хорошей форме я могу составить ему конкуренцию»
319 апреля, 12:21
Илья Бородин: «На ЧМ-2025 такого фурора, как в Будапеште, уже не будет – все заранее должны это понимать. Медалей у нас будет меньше»
419 апреля, 12:10
Евгения Чикунова: «Не загадываю, что точно еду на Олимпиаду-2028. Стараюсь двигаться от цели к цели, на данный момент буду готовиться к ЧМ»
119 апреля, 10:04
Чикунова пропустит этапы Кубка России по плаванию и серию Mare Nostrum
219 апреля, 09:59
Тренер Шишин: «Рылов – это лучший кейс в истории российского плавания за последние 25 лет»
19 апреля, 08:17
Колесников о нейтральном статусе: «К сожалению, это обязательная формальность. Я для себя принял решение: нужно ехать на ЧМ, завоевывать медали»
1919 апреля, 06:42
Российские пловцы не выполнили нормативы для квалификации на чемпионат мира на 13 дистанциях
5618 апреля, 18:32
30 российских пловцов будут готовиться к чемпионату мира в Сингапуре
1518 апреля, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
516 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября 2024, 09:28