Юлия Ефимова: «В 15 думала, что 20 – это очень много. И у меня к этому возрасту уже будут дом, тысяча детей и собак. А получилось так, что мне 33, и я все еще плаваю»

Юлия Ефимова поделилась мыслями о продолжении спортивной карьеры.

– После Пекина ты думала заканчивать и еле доплавала до Лондона-2012. А сейчас на горизонте Лос-Анджелес-2028, ты одна из самых опытных в сборной и продолжаешь плавать.

– Как я сама этому удивляюсь! Помню, когда мне было лет 15-16, думала, что 20 – это очень много. И у меня к этому возрасту уже будут дом, тысяча детей и собак. А получилось так, что мне 33, и я все еще плаваю.

Тут еще «полтинники» добавили в олимпийскую программу. Вроде как можно остаться до Лос-Анджелеса. Но когда я плыву как сейчас, то мне уже вообще ничего не хочется. Хотя потом, знаю, разгонюсь – и все изменится. Так-то нужно лишь нормально сделать старт и касание – и все, 50 м в кармане!

Вообще есть специальные тренировки для спринта: мощный зал, абсолютный минимум на воде. Но тренировать только «полтинник» – опасно. Не попал в касание или проспал старт – до свидания. А тем более сейчас, когда дисциплина стала олимпийской, результаты очень сильно взлетят.

– Ты по-прежнему живешь плаванием и для тебя это абсолютный приоритет – как было перед Лондоном или Рио? Или теперь ты все больше смотришь по сторонам?

– У меня же было 2 года, когда я отдыхала от плавания. Занималась всем, чем могла. И все свои хотелки за плавательную жизнь удовлетворила.

Я ходила на разные кружки: и на йогу, и на танцы, и сноубордом занималась. Кстати, как ни крути, но, получается, каждый раз это была какая-то активность. И я так соскучилась по плаванию! При том что все равно 3 раза в неделю приходила в бассейн для себя.

Наверное, я уже не знаю, как по-другому. Даже спина начинает болеть. Да и скучаю по эмоциям – по вот этим, когда ездишь по стартам. На соревнованиях я чувствую, что живу здесь и сейчас. И вот к этому чемпионату России я очень хотела подготовиться. Знала, что это будет отбор на чемпионат мира, и я прям так сфокусировалась, снова надела шоры, чтобы не видеть больше ничего. И, мне кажется, передавила, у меня работает по-другому.

Вот зимой я ничего не делала, путешествовала – и отобралась на чемпионат мира на короткой воде. А к лету тренировалась по полной, ведь хочется все время больше, больше, больше… Надеюсь, что-то у меня еще получится. И будут поводы поговорить не только о моей улыбке, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.

«Мне без улыбки нельзя – кому-то кажется, что я смотрю на людей как на говно». Ефимова = 😁