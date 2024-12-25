Трехкратный чемпион Европы по плаванию на открытой воде Абросимов завершил карьеру

Чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов завершил карьеру.

Спортсмену 33 года, он трижды побеждал на европейских первенствах и неоднократно на чемпионатах России.

«После Олимпийских игр в Токио моей основной целью были Игры‑2024 в Париже. Проанализировав выступления, возможности и ход дальнейшего развития с моим тренером Александром Владимировичем Петряевым, было принято решение еще раз попробовать отобраться и побороться за то самое олимпийское золото, о котором я мечтал с детства. После чего уже думать о продолжении или завершении карьеры.

На сегодняшний день, еще до объявления о допуске пловцов в нейтральном статусе на международные старты, я принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена.

Моим двигателем и мотивацией всегда было достижение высоких результатов и завоевание медалей на международной арене. С отсутствием возможности соревноваться с сильнейшими пловцами мира и продолжительным ожиданием я утратил драйв и интерес.

В открытой воде невозможно сопоставить на расстоянии свои результаты и конкурентоспособность с теми, кто плывет на крупных турнирах, как это можно сделать в бассейне. Невозможно совершенствоваться, расти и чувствовать себя лидером на мировом уровне без нахождения там, плечом к плечу, вместе со всеми во время гонки.

Плавание и открытая вода в моем сердце навсегда. Я рад, что когда‑то начал заниматься этим замечательным, красивым видом спорта, благодаря которому я многому научился, увидел и узнал.

Хочу поблагодарить моих тренеров Александра Владимировича Петряева и Ирину Сергеевну Воронину за совместную работу, за вклад в мое развитие, за то, что мы на протяжении многих лет ответственно и честно друг перед другом работали над реализацией общих целей. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне и поддерживал меня в достижении побед на всем моем пути в спорте. Большое всем спасибо!» – рассказал Абросимов .