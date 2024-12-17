Бородин о золоте ЧМ: «Я ехал на чемпионат мира и не собирался уезжать оттуда туристом»
Пловец Илья Бородин заявил, что не собирался уезжать с ЧМ туристом.
10-15 декабря в Будапеште проходил чемпионат мира на короткой воде. Россиянин Бородин выиграл золото на дистанции 400 метров комплексом.
«Я ехал на чемпионат мира и не собирался уезжать оттуда туристом. Я сделал все максимально возможное и в этот раз получилось выиграть. Что будет в следующий раз – уже загадка. Поживем – увидим», – цитирует 21-летнего спортсмена «Матч ТВ».
Также он высказался об отношении иностранных спортсменов на турнире.
«С теми парнями, с которыми я плавал, мы знакомы давно. С кем-то с 2019-го, с кем-то с 2021-го. Все на позитивных отношениях. Были рады, поздравляли с возвращением», – приводит слова Бородина «СЭ».
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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