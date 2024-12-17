0

Бородин о золоте ЧМ: «Я ехал на чемпионат мира и не собирался уезжать оттуда туристом»

Пловец Илья Бородин заявил, что не собирался уезжать с ЧМ туристом.

10-15 декабря в Будапеште проходил чемпионат мира на короткой воде. Россиянин Бородин выиграл золото на дистанции 400 метров комплексом.

«Я ехал на чемпионат мира и не собирался уезжать оттуда туристом. Я сделал все максимально возможное и в этот раз получилось выиграть. Что будет в следующий раз – уже загадка. Поживем – увидим», – цитирует 21-летнего спортсмена «Матч ТВ».

Также он высказался об отношении иностранных спортсменов на турнире.

«С теми парнями, с которыми я плавал, мы знакомы давно. С кем-то с 2019-го, с кем-то с 2021-го. Все на позитивных отношениях. Были рады, поздравляли с возвращением», – приводит слова Бородина «СЭ».

Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
чемпионат мира на короткой воде
logoИлья Бородин
logoсборная России
плавание
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Депутат Свищев: «Успешные выступления наших пловцов очень важны в начале переговорного процесса с МОК»
145 минут назад
Дмитрий Васильев: «Если пловцы так хорошо выступили, то и в других видах спорта могут так же. У западных недругов, наверное, инфаркт мог случиться»
9сегодня, 11:29
«Олимпиада в Париже разделила все на до и после. Сейчас будет происходить переосмысление всего мирового спорта». Канделаки о допуске российских спортсменов
9сегодня, 11:05
«World Aquatics понимала, что золотые медали на ЧМ и Олимпиаде без наших спортсменов – ненастоящие». Мазепин о допуске российских пловцов
21сегодня, 10:24
Российские пловцы заработали около $117 тысяч призовых на ЧМ в Будапеште
3сегодня, 10:08
Тренер российских синхронисток Покровская: «Мы готовимся к чемпионату мира. Документы пока не подавали, процесс только начался»
1сегодня, 08:24
Минаков о российских пловцах на ЧМ: «У нас есть колоссальный запас, мы не показали тот максимум, который могли»
сегодня, 08:04
Глава Федерации водных видов спорта России: «Уже без сомнений – мы будем на ЧМ в Сингапуре. Мы приоткрываем дверь и говорим, что выступаем и в личных зачетах, и командных»
10сегодня, 07:22
Колесников о ЧМ-2025: «Хотелось бы туда поехать и выступить, а как оно сложится – увидим»
1сегодня, 07:13
Кирилл Пригода об организации чемпионата мира: «Отношение было на высшем уровне. Все наши запросы быстро удовлетворились»
2сегодня, 06:50
Ко всем новостям
Последние новости
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
1вчера, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
2вчера, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Рекомендуем