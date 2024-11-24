Пловец Шиманович: «Белорусские цены для русских – просто рай. Они ездят к нам постоянно, их это очень радует»
30-летний Шиманович – чемпион мира по плаванию на короткой воде. Сейчас он выступает на открытом чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября.
– Главный вид спорта в Беларуси – хоккей. Так?
– Не знаю, я в эти подробности не вдаюсь. Слежу за своим видом спорта. Думаю, тут зависит от того, где есть более высокие результаты. Раньше я пару раз ходил на матчи минского «Динамо». Теперь не получается, редко бываю дома. Но вообще мне нравится хоккейная атмосфера. Плаванию такого не всегда хватает.
– В это межсезонье сразу восемь российских клубов приехали на сборы в Минск. Мне это объяснили так, что в Беларуси просто дешевле, и экология отличная.
– Это 100 процентов. У меня много знакомых в России. И когда они приезжают к нам, то очень положительно отзываются о городе, о чистоте. Я понимаю, что белорусские цены для русских – просто рай. Они ездят к нам постоянно, их это очень радует.
– У нас в России везде магазины «Товары из Беларуси».
– Я знаю. У меня ведь жена из России, и ее родители постоянно закупаются в белорусской лавке. Ничего удивительного, я знаю это все, – сказал Шиманович.
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