Чемпион мира Пиманков: «У нас в принципе не существует студенческого спорта. В плавании это причина очень многих проблем»
– Остается только жалеть, что в российском плавании студенческий спорт, по сути, отсутствует.
– Я бы сказал, что у нас в принципе не существует студенческого спорта. В плавании это причина очень многих проблем. На юниорском уровне мы чемпионы мира, но как только тебе исполнилось 17 лет, ты никому не нужен, если не успел заскочить в паровоз сборной. Тебе становится просто негде найти возможность для дальнейшей подготовки.
Я сам все это прошел, но мне повезло: попал в институте в классную бригаду, а главное – в правильные руки. И за год отобрался в сборную.
Сейчас же нередко вижу одну и ту же картину: человек приезжает учиться в Москву, университет – на одном конце города, бассейн – на другом, живет он на третьем. И за полгода человек превращается в любителя, который тренируется от случая к случаю. Как только в нашей стране появится реальный студенческий спорт, появится конкурентность среды. И все сразу встанет на места.
– И ведь говорят об этом уж который год…
– Слишком много организационных проблем, поскольку это как бы стык совершенно различных министерств – спорта, образования, здравоохранения, просвещения. Решить вопрос силами одной организации здесь просто невозможно. Мы привыкли всегда говорить о том, как все плохо, но оценивать надо не с этой точки зрения – надо понимать, какие есть ресурсы, чтобы что-то изменить.
Мне в свое время один из региональных министров признался: мол, думал, приду в министерство – и развернусь. А попал в коридор функционера, из которого ни вправо, ни влево. Тут регламент, тут выборы, тут еще что-то. Через год человек просто понял, что вся его внутренняя мотивация перегорела, ушла в никуда, – рассказал чемпион мира 2003 года в эстафете Денис Пиманков.
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