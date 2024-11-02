Швейцарский пловец Понти обновил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на короткой воде
Швейцарец Ное Понти обновил мировой рекорд на 50 м баттерфляем на короткой воде.
В предварительном заплыве на этапе Кубка мира в Сингапуре пловец показал результат 21,50 секунды. Предыдущий рекорд Понти установил 20 октября на этапе Кубка мира в Шанхае (21,67).
23-летний спортсмен является трехкратным чемпионом Европы на короткой воде. Также на его счету бронза Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м баттерфляем.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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