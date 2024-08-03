Глава оргкомитета Олимпиады-2024: «Церемония закрытия будет такой же яркой, как открытие. Всех нас ждет незабываемое зрелище»

Теги открытие Олимпиада-2024 Тони Эстанге закрытие Водные виды

В оргкомитете Олимпиады-2024 предрекли «яркую и незабываемую» церемонию закрытия.

Открытие Игр-2024 в Париже проходило 26 июля. Закрытие запланировано на 11 августа.

«Церемония закрытия будет такой же яркой, как церемония открытия. Всех нас ждет незабываемое зрелище. И мы с нетерпением ждем ее проведения.

Если кого‑то задели некоторые сцены, то мы приносим извинения. Но мы также осуждаем волну критики, которая обрушилась на артистов», – заявил на пресс-конференции глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

35 комментариев
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Звучит по-настоящему пугающе...
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Ответ Андрей Балабаев
Выйдет нечто или некто. Снимет трусы(а может сразу без) и навалит кучу. А потом макрон и мэриха Парижа скажут что это высокохудожественная инсталляция и только жители цветущего сада это понимают, а дикари за его пределами ещё не развились до этого уровня
Тогда это будет не инсталляция, а перфоманс)
Если нагадить на порог перед дверью, позвонить в дверь и убежать - это инсталляция. Если сначала позвонить в дверь, а потом нагадить на порог - то это перформанс.
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Выйдет нечто или некто. Снимет трусы(а может сразу без) и навалит кучу. А потом макрон и мэриха Парижа скажут что это высокохудожественная инсталляция и только жители цветущего сада это понимают, а дикари за его пределами ещё не развились до этого уровня
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Спасибо. Открытия хватило. С детьми уже нельзя посмотреть церемонию - слишком много вопросов задают. А в древней Греции между прочим, заднеприводные считались изгоями общества, лишались всех прав и назывались akkoproktos (анус как яма).
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Ответ Макс1996
Среди вариантов, запасённых на финал: 1. Пародия на картину Маданна Литта, где в роли младенца Макрон, а в роли матери бодипозитивный борадатый мужик. 2. Пародия на картину Христос с Пустыни, где вместо Христа Кончита Вурст, а вместо пустыни река Сена.
Кто такая МадАнна?
Христос с Пустыни?? 😒
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Ещё больше кощунство над чувствами христиан ?
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Это и пугает
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Среди вариантов, запасённых на финал:
1. Пародия на картину Маданна Литта, где в роли младенца Макрон, а в роли матери бодипозитивный борадатый мужик.
2. Пародия на картину Христос с Пустыни, где вместо Христа Кончита Вурст, а вместо пустыни река Сена.
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Он что, издевается?
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У Франции же великая история и культура. Зачем тащить извращенцев на показ. Ну есть же и там нормальные люди.
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Че,прям на сцене будут?
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Я предлагаю сделать пародию на фильм Евротур. Он хорошо раскрывает многие народы Европы.
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😂😂😂
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Неужели рискнут оскорбить ислам?
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Если нет разницы?
Зачем платить меньше?)?)?
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Уж жрите сами это... Лютая групповуха будет с руководящими лицами "цивилизованного мира"?
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