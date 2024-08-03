Глава оргкомитета Олимпиады-2024: «Церемония закрытия будет такой же яркой, как открытие. Всех нас ждет незабываемое зрелище»
В оргкомитете Олимпиады-2024 предрекли «яркую и незабываемую» церемонию закрытия.
Открытие Игр-2024 в Париже проходило 26 июля. Закрытие запланировано на 11 августа.
«Церемония закрытия будет такой же яркой, как церемония открытия. Всех нас ждет незабываемое зрелище. И мы с нетерпением ждем ее проведения.
Если кого‑то задели некоторые сцены, то мы приносим извинения. Но мы также осуждаем волну критики, которая обрушилась на артистов», – заявил на пресс-конференции глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Если нагадить на порог перед дверью, позвонить в дверь и убежать - это инсталляция. Если сначала позвонить в дверь, а потом нагадить на порог - то это перформанс.
Христос с Пустыни?? 😒
1. Пародия на картину Маданна Литта, где в роли младенца Макрон, а в роли матери бодипозитивный борадатый мужик.
2. Пародия на картину Христос с Пустыни, где вместо Христа Кончита Вурст, а вместо пустыни река Сена.
Зачем платить меньше?)?)?