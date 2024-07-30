«Засовывать головы в песок, как страусы, и говорить, что у нас все хорошо? Я выбираю другой путь». Губерниев о развитии спорта в России
Дмитрий Губерниев призвал развивать спорт России, а не «прятать головы в песок».
– Как вы оцениваете негативную реакцию некоторых людей на то, что вы сказали, что Россия – неспортивная страна? Вас даже попросили не возвращаться в Россию, хотя вы в России.
– Правда глаза колет, вот и все. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы стать по‑настоящему спортивной страной. Мы многое делаем и еще больше нам предстоит сделать. Например, зрительский интерес к Кубку России по плаванию в Екатеринбурге не зашкаливал на «Матч ТВ». Канал делает максимум, мы делаем максимум, я делаю максимум, чтобы мы стали по‑настоящему спортивной страной.
Нужно, как страусы, засовывать головы в песок и говорить о том, что у нас все хорошо? Я выбираю другой путь. Я считаю, что проблемы нужно обозначать, решать их, помогать спорту, развивать его. Об этом руководство страны говорит. А на словах Родину любить может каждый.
Напомню фразу героя Леонида Куравлева в фильме «Мы, нижеподписавшиеся» режиссера Татьяны Лиозновой: Родину любить – это не березки целовать, а взять и помочь конкретному человеку, – сказал комментатор Губерниев.
Это примерно как говорить что все кто не может пожать штангу 100кг в плохом физическом состоянии.
Ну а про другой путь майонеза мы знаем - вести путинги и прочие тусовки для богатеньких.
А касаемо слов про Родину лучше слова Шевчука вспомнить
Пока ребята, я вести корпоратив...
В США вообще принято ходить на спорт, даже не на топ-спортсменов.
Чем больше людей занимается спортом - тем больше людей смотрят трансляции. Чем больше людей смотрит трансляции - тем больше желающих (особенно детей и юношей) заниматься спортом.
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Мы, Дмитрий Губерниев...