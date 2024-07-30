«Засовывать головы в песок, как страусы, и говорить, что у нас все хорошо? Я выбираю другой путь». Губерниев о развитии спорта в России

Теги плавание Дмитрий Губерниев Кубок России Водные виды

Дмитрий Губерниев призвал развивать спорт России, а не «прятать головы в песок».

– Как вы оцениваете негативную реакцию некоторых людей на то, что вы сказали, что Россия – неспортивная страна? Вас даже попросили не возвращаться в Россию, хотя вы в России.

– Правда глаза колет, вот и все. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы стать по‑настоящему спортивной страной. Мы многое делаем и еще больше нам предстоит сделать. Например, зрительский интерес к Кубку России по плаванию в Екатеринбурге не зашкаливал на «Матч ТВ». Канал делает максимум, мы делаем максимум, я делаю максимум, чтобы мы стали по‑настоящему спортивной страной.

Нужно, как страусы, засовывать головы в песок и говорить о том, что у нас все хорошо? Я выбираю другой путь. Я считаю, что проблемы нужно обозначать, решать их, помогать спорту, развивать его. Об этом руководство страны говорит. А на словах Родину любить может каждый.

Напомню фразу героя Леонида Куравлева в фильме «Мы, нижеподписавшиеся» режиссера Татьяны Лиозновой: Родину любить – это не березки целовать, а взять и помочь конкретному человеку, – сказал комментатор Губерниев.

Материалы по теме

49 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ PixelKing
Ждем комменты в духе "Вау, впервые согласен с Губерниевым"
Не впервые. Но в этом плане он, конечно, умеет порой базы навалить.
+30
-1
+29
Ого, правдоруб какой! А тому, чьи митинги ведешь, слабо что-нибудь высказать?
+34
-5
+29
Как вообще проф.спорт относится к тому, спортивная ли страна или нет? Практически никак.

Это примерно как говорить что все кто не может пожать штангу 100кг в плохом физическом состоянии.
+26
-4
+22
Ответ ericssons
Как вообще проф.спорт относится к тому, спортивная ли страна или нет? Практически никак. Это примерно как говорить что все кто не может пожать штангу 100кг в плохом физическом состоянии.
Дети изначально идут на футбол, чтобы стать как Месси, а не просто мячик попинать для здоровья. В этом социальная функция проф. спорта
+20
-1
+19
Ответ Ебздрогыч
Ого, правдоруб какой! А тому, чьи митинги ведешь, слабо что-нибудь высказать?
Не трогай, это на новый год.
+15
0
+15
Ждем комменты в духе "Вау, впервые согласен с Губерниевым"
+16
-2
+14
Для этого надо сначала определиться кто мы, какой у нас общественно-политический строй. А то мы одной ногой стоим в СССР(бесплатные детские секции, бюджетное финансирование проф. спорта и всякая ерунда типа ГТО), а другой вляпались в капитализм(спонсоры, частные школы и тому подобное). Так не бывает. Или-или. Правила должны быть для ВСЕХ одинаковые.
+8
-1
+7
Как же он балансирует!
+6
-1
+5
Ответ PixelKing
Ждем комменты в духе "Вау, впервые согласен с Губерниевым"
Очень странно, но уже далеко не впервые, еще 2-3 года назад очень удивился бы этому.
+4
0
+4
Спортивность страны определяется не количеством профессиональных спортсменов, а вовлеченностью населения в занятие спортом просто для души и здоровья, пропагандой спорта по стране и наличием площадок хотя бы во дворах для условного футбольчика.
Ну а про другой путь майонеза мы знаем - вести путинги и прочие тусовки для богатеньких.
А касаемо слов про Родину лучше слова Шевчука вспомнить
+4
0
+4
Родину любить – это не березки целовать, а взять и помочь конкретному человеку, – сказал комментатор Губерниев. --- Ну, есть и другая известная версия этой мысли...
+3
0
+3
Я выбираю другой путь (с)
Пока ребята, я вести корпоратив...
+3
0
+3
Ответ Ржевский
Назовите мне хоть одну страну, где соревнования по плаванью зашкаливали бы? Губерниев странный какой то.
США, Австралия.

В США вообще принято ходить на спорт, даже не на топ-спортсменов.
+3
0
+3
Ответ Viks
Родину любить – это не березки целовать, а взять и помочь конкретному человеку, – сказал комментатор Губерниев. --- Ну, есть и другая известная версия этой мысли...
Ту, что Шевчук озвучивал?
+3
0
+3
Дима заболел или наоборот выздоровел
+3
-1
+2
у нас все берёзки стоят ...зацелованные
+2
0
+2
Ты выбираешь другой путь только потому, что страдаешь теперь синдромом отсутствия внимания к своей персоне.
+2
0
+2
По такому пути можно и до иноагента дойти. Не скрепно
+3
-2
+1
Ответ ericssons
Ну так футбол только портит здоровье большинства. Большинство в 17 заканчивают если нет перспектив и начинают пить пиво потому что теперь можно, а время на развитие и получения важных знаний для качественной здоровой жизни уходило на футбол. А ещё накоплены травмы у некоторых уже в таком возрасте.
Некоторые идут на футбол, чтобы пить пиво после него. Отличная поговорка есть. За что я люблю футбол? За то что происходит после него)
+2
-1
+1
Он заткнётся когда-нибудь?
+2
-1
+1
Назовите мне хоть одну страну, где соревнования по плаванью зашкаливали бы? Губерниев странный какой то.
+1
0
+1
Ответ Alex1104
Губерниев не понимает, что такое "спортивная страна" или просто прикидывается? Речь идет не о сидении на трибунах, в спортбарах, на диванах с пивасиком или без, а о занятиях спортом. Ты должен в первую очередь пропагандировать ЗАНЯТИЯ спортом, а не боление.
Одно с другим взаимосвязано.
Чем больше людей занимается спортом - тем больше людей смотрят трансляции. Чем больше людей смотрит трансляции - тем больше желающих (особенно детей и юношей) заниматься спортом.
+1
-1
0
Ответ gleb_k
Одно с другим взаимосвязано. Чем больше людей занимается спортом - тем больше людей смотрят трансляции. Чем больше людей смотрит трансляции - тем больше желающих (особенно детей и юношей) заниматься спортом.
Нет прямой связи. Вообще нет. Никакой корреляции.
0
0
0
Ответ ericssons
Ну так футбол только портит здоровье большинства. Большинство в 17 заканчивают если нет перспектив и начинают пить пиво потому что теперь можно, а время на развитие и получения важных знаний для качественной здоровой жизни уходило на футбол. А ещё накоплены травмы у некоторых уже в таком возрасте.
Что за предубеждение против футбола?
0
0
0
Ответ gleb_k
США, Австралия. В США вообще принято ходить на спорт, даже не на топ-спортсменов.
я про трансляции
0
0
0
Ответ Иван Балашов
Не впервые. Но в этом плане он, конечно, умеет порой базы навалить.
Просто умеет сидеть на двух стульях. Не каждому дано.
0
0
0
Ответ PixelKing
Ждем комменты в духе "Вау, впервые согласен с Губерниевым"
))) Типа - уже месяц Губерниев выдает базу )))))
0
0
0
Ответ гуингм
Для этого надо сначала определиться кто мы, какой у нас общественно-политический строй. А то мы одной ногой стоим в СССР(бесплатные детские секции, бюджетное финансирование проф. спорта и всякая ерунда типа ГТО), а другой вляпались в капитализм(спонсоры, частные школы и тому подобное). Так не бывает. Или-или. Правила должны быть для ВСЕХ одинаковые.
эм, а чем же мешает наличие платных школ и спонсоры?
+1
-1
0
Нам предстоит еще многое сделать, чтобы стать по‑настоящему спортивной страной. Мы многое делаем и еще больше нам предстоит сделать.
==============================================
Мы, Дмитрий Губерниев...
0
0
0
Как то давно видел плакат ЕР на трассе с Владимиром Владимировичем: "Важно использовать все возможности, чтобы помочь конкретному человеку..." А внизу кто-то краской дописал: "Помочь не трудно, просто не мешай".
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий