«Засовывать головы в песок, как страусы, и говорить, что у нас все хорошо? Я выбираю другой путь». Губерниев о развитии спорта в России

Дмитрий Губерниев призвал развивать спорт России, а не «прятать головы в песок».

– Как вы оцениваете негативную реакцию некоторых людей на то, что вы сказали, что Россия – неспортивная страна? Вас даже попросили не возвращаться в Россию, хотя вы в России.

– Правда глаза колет, вот и все. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы стать по‑настоящему спортивной страной. Мы многое делаем и еще больше нам предстоит сделать. Например, зрительский интерес к Кубку России по плаванию в Екатеринбурге не зашкаливал на «Матч ТВ». Канал делает максимум, мы делаем максимум, я делаю максимум, чтобы мы стали по‑настоящему спортивной страной.

Нужно, как страусы, засовывать головы в песок и говорить о том, что у нас все хорошо? Я выбираю другой путь. Я считаю, что проблемы нужно обозначать, решать их, помогать спорту, развивать его. Об этом руководство страны говорит. А на словах Родину любить может каждый.

Напомню фразу героя Леонида Куравлева в фильме «Мы, нижеподписавшиеся» режиссера Татьяны Лиозновой: Родину любить – это не березки целовать, а взять и помочь конкретному человеку, – сказал комментатор Губерниев.