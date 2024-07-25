Олимпийский чемпион Велльброк о плавании в Сене: «Все еще есть вопросы. Рад, что МОК и World Aquatics подготовили план Б»

Олимпийский чемпион Флориан Велльброк усомнился в безопасности плавания в Сене.

Купание в реке Сене было запрещено с 1923 года из-за высокой концентрации бактерий, но ее очистили к началу Олимпийских игр в Париже. На Сене должны пройти старты по плаванию на открытой воде и триатлону.

– Как вы оцениваете для себя – безопасно ли плавать в Сене?

– Честно, я не знаю. В прошлом было много информации о кондициях воды, но потом сказали, что в Сене плавать безопасно. Я думаю, что все еще есть вопросы (к качеству воды). Рад, что МОК и World Aquatics подготовили план Б. Никто не знает, как оно будет дальше, увидим, – ответил олимпийский чемпион Токио-2020 в плавании на открытой воде немец Велльброк.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады предусмотрели запасное место для проведения соревнования, если ситуация с Сеной ухудшится.