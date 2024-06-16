Никита Шлейхер: «Не хотел бы получать нейтральный статус, потому что я за Россию»

Прыгун в воду Шлейхер рассказал, почему не стал бы получать нейтральный статус.

Сегодня Никита Шлейхер выиграл золото в прыжках с трехметрового трамплина на Играх БРИКС в Казани.

– За Олимпиадой в буду следить за каждым прыжком, кроме девочек. Мне интересно посмотреть, что происходит.

– Если бы вы выступали, то...

– Это сложный вопрос.

– Не жалко ли тех, кто совсем ничего не видел? Вы же поездили по международным соревнованиям.

– Мы сейчас все варимся в одной каше. Что мы можем сделать с этим? Прыгаю дальше, а там уже будет видно.

– Спортсмены из других видов получают нейтральный статус, будь вы на их месте, получили бы?

– Я нет. Не хотел бы получать [нейтральный статус].

– Почему?

– Потому что я за Россию.

– Если они получают нейтральный статус, то они не за Россию?

– Ну, без флага, без гимна. Сами по себе поедут, удачи.

– Так как вы собираетесь смотреть Олимпиаду, как будете реагировать на выступления наших в других видах спорта?

– Мне не интересны другие виды спорта, – сказал Шлейхер.