Никита Шлейхер: «Не хотел бы получать нейтральный статус, потому что я за Россию»
Прыгун в воду Шлейхер рассказал, почему не стал бы получать нейтральный статус.
Сегодня Никита Шлейхер выиграл золото в прыжках с трехметрового трамплина на Играх БРИКС в Казани.
– За Олимпиадой в Париже буду следить за каждым прыжком, кроме девочек. Мне интересно посмотреть, что происходит.
– Если бы вы выступали, то...
– Это сложный вопрос.
– Не жалко ли тех, кто совсем ничего не видел? Вы же поездили по международным соревнованиям.
– Мы сейчас все варимся в одной каше. Что мы можем сделать с этим? Прыгаю дальше, а там уже будет видно.
– Спортсмены из других видов получают нейтральный статус, будь вы на их месте, получили бы?
– Я нет. Не хотел бы получать [нейтральный статус].
– Почему?
– Потому что я за Россию.
– Если они получают нейтральный статус, то они не за Россию?
– Ну, без флага, без гимна. Сами по себе поедут, удачи.
– Так как вы собираетесь смотреть Олимпиаду, как будете реагировать на выступления наших в других видах спорта?
– Мне не интересны другие виды спорта, – сказал Шлейхер.