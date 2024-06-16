Американская пловчиха Гретхен Уолш побила мировой рекорд на 100 м баттерфляем

Теги рекорды сборная США жен сборная Швеции жен Сара Шестрем Гретхен Уолш Водные виды

Американская пловчиха Гретхен Уолш установила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем

В Индианаполисе проходили национальных отборочные соревнования на Олимпийские игры. 21-летняя Уолш показала результат 55,18 секунды.

Таким образом, она превзошла достижение шведки Сары Шестрем (55,48), которое было установлено на Олимпиаде‑2016 в Рио‑де‑Жанейро.

«Я не ожидала, что сделаю это сегодня. Просто хотела показать быстрое время, и теперь я – мировой рекордсмен.

Мне еще есть куда расти», – заявила Уолш.

12 комментариев
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Ответ Tresk2
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В поиске супруга?
+12
-1
+11
Погнали юмористы
+12
-4
+8
Ответ Биомеханоид
Неплохо сняла. На соревнованиях такого уровня рекорды засчитываются официально как мировые?
Это олимпийский отбор, чемпионат США. Проходит в Индианаполлисе на гигантском НФЛовском стадионе, в Париже на ОИ будет меньше зрителей. Конечно засчитываются)
+9
-2
+7
Ответ Tresk2
Комментарий скрыт
У Вас гиперфиксация.
+3
0
+3
вещества творят чудеса
+7
-6
+1
Эх, пока не посмотрел содержание стратьи, была надежда, что это произошло на играх БРИКС...
+4
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0
Ее зовут Гретчен а не Гретхен)
+1
-1
0
Неплохо сняла. На соревнованиях такого уровня рекорды засчитываются официально как мировые?
+1
-1
0
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