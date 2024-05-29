Станислав Дружинин: «Россияне могли участвовать в Азиатских играх, но вне конкурса, вне зачета. А это не спортивный принцип»

Дружинин рассказал, почему российские спортсмены не выступили на Азиатских играх.

– Год назад говорили, что обсудите с Китаем вопрос участия российских прыгунов в воду в азиатских турнирах. Почему не удалось договориться?

– Ситуация все время меняется. Критерии МОК и Международной федерации плавания (World Aquatics) по допуску российских спортсменов не позволили нам выступать на международных турнирах и поехать на Олимпийские игры.

В принципе, была положительная переписка с международными федерациями, могли участвовать в Азиатских играх, но получалось вне конкурса, так сказать, вне зачета. А это не спортивный принцип.

Есть страны, которые опасаются участвовать и в наших международных турнирах, под угрозой недопуска на другие турниры. Надеемся, что с каждым годом будет все больше стран, представители которых не станут бояться приезжать.

– Вариант участия в Азиатских играх был реален?

– Конечно! Мы уже готовились туда ехать и разговаривали об этом с Олимпийским советом Азии. Думали и о смене федерации, переходе в Азию. Вопрос пока отложен, есть свои преимущества, но есть и свои угрозы, – сказал глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.