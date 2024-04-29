Чикунова о турнире в Боснии: «Я сильно потянула ногу на ЧР, но все равно продолжала плавать. Спасибо врачам, что пытаются вернуть меня в строй»

Евгения Чикунова рассказала о выступлении на турнире в Боснии после травмы.

27-28 апреля в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) прошел турнир Swim Wars, который стал для многих российских пловцом первым международным стартом с 2022 года. Чикунова победила на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.

«Я сильно потянула ногу на чемпионате России, но все равно продолжала плавать. Только через некоторое время стала нагружать ногу, чтобы не потонуть, чтобы не забыть технику, ха-ха. Плюс делаем разные процедуры и пытаемся восстановить мышцы.

Очень больно мне было выступать. Спасибо врачам, что пытаются хоть что‑то сделать, вернуть меня в строй», - рассказала Чикунова.