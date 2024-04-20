«Повредила мышцу. Видимо, от большого желания выиграть нога не туда улетела». Чикунова получила травму во время чемпионата России

Теги плавание чемпионат России сборная России жен травмы Евгения Чикунова Водные виды

Евгения Чикунова рассказала, что в ходе чемпионата России травмировала ногу.

Сегодня Чикунова победила на ЧР на дистанции 200 м брассом, ранее выиграла на 100 м брассом. В конце апреля российские пловцы выступят на соревнованиях в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). 

– Повредила мышцу. Видимо, от большого желания выиграть нога не туда улетела, повредила мышцу. Ошибка была в том, что я не сразу это заметила. Только на следующий день. И вчера, в выходной, пошла сразу на физиотерапию, массаж.

Но сегодня все равно была с заморозкой. На самом деле я не считаю, что это плохой момент, потому что важно знать – с любой ситуацией смогу справиться. Доказала сегодня, что конкурентноспособна, несмотря на травму.

– Брассистки – суперженщины? Ты плывешь с травмированной ногой, Юля Ефимова без проделанного объема заплывает второй.

– Я думаю, потому что у нас очень хороший уровень брасса. Мы лидеры среди стилей. Я боролась до последнего.

– А просто сняться и готовиться к Играм дружбы?

– Мысль такая возникла, но подумала, что не прощу себя – взять и отказаться от любимой дистанции?! Я бы пожалела точно. К тому же у меня была еще эстафета, команду подводить было никак нельзя. Я была готова бороться, что в принципе и сделала.

– В Баню‑Луку эта травма не помешает поехать?

– У меня достаточно времени, чтобы подлатать себя. Ногу под заморозкой не чувствую, но думаю, что не все так печально. В ISL тоже была такая проблема, меня за неделю подлатали и проплыла матч. Такие моменты уже проходили, ну ничего, справлюсь, – сказала спортсменка. 

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