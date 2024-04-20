«Повредила мышцу. Видимо, от большого желания выиграть нога не туда улетела». Чикунова получила травму во время чемпионата России

Евгения Чикунова рассказала, что в ходе чемпионата России травмировала ногу.

Сегодня Чикунова победила на ЧР на дистанции 200 м брассом, ранее выиграла на 100 м брассом. В конце апреля российские пловцы выступят на соревнованиях в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

– Повредила мышцу. Видимо, от большого желания выиграть нога не туда улетела, повредила мышцу. Ошибка была в том, что я не сразу это заметила. Только на следующий день. И вчера, в выходной, пошла сразу на физиотерапию, массаж.

Но сегодня все равно была с заморозкой. На самом деле я не считаю, что это плохой момент, потому что важно знать – с любой ситуацией смогу справиться. Доказала сегодня, что конкурентноспособна, несмотря на травму.

– Брассистки – суперженщины? Ты плывешь с травмированной ногой, Юля Ефимова без проделанного объема заплывает второй.

– Я думаю, потому что у нас очень хороший уровень брасса. Мы лидеры среди стилей. Я боролась до последнего.

– А просто сняться и готовиться к Играм дружбы?

– Мысль такая возникла, но подумала, что не прощу себя – взять и отказаться от любимой дистанции?! Я бы пожалела точно. К тому же у меня была еще эстафета, команду подводить было никак нельзя. Я была готова бороться, что в принципе и сделала.

– В Баню‑Луку эта травма не помешает поехать?

– У меня достаточно времени, чтобы подлатать себя. Ногу под заморозкой не чувствую, но думаю, что не все так печально. В ISL тоже была такая проблема, меня за неделю подлатали и проплыла матч. Такие моменты уже проходили, ну ничего, справлюсь, – сказала спортсменка.