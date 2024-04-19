Суркова о двух победах на чемпионате России: «Хотелось рекордов, но понимала, что будет тяжело. Усталость накопилась за эти соревнования»

Теги чемпионат России сборная России жен Арина Суркова Игры Дружбы Водные виды

Пловчиха Арина Суркова прокомментировала свое выступление на чемпионате России.

Сегодня спортсменка победила на дистанциях 100 м баттерфляем и 50 м вольным стилем.  

– Усталость накопилась за эти соревнования, полтинник плыла в прошлом году и было легче, чем сейчас.

– Понятное дело, хотелось рекордов.

– Конечно, хотелось. Но я понимала, что это будет тяжело. Получилась хорошая «сотня», но усталость никуда не делась.

– Вы едете в Баня‑Луку?

– Да. Этапы Кубка в Саранске и Южно-Сахалинске я пропускаю, потом будут сборы в горах. Дальше финал Кубка в Екатеринбурге и Игры дружбы. По Кубку чемпионов посмотрим, будем с тренером решать.

– Вы фокусировались на Играх дружбы в подготовке?

– Когда обсуждали перед сезоном, план был сделать акцент на сентябрь. Форма хорошая, но какие‑то моменты неидеальные и нет супербыстрых секунд, кроме 50 м кролем, – сказала Суркова. 

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