Суркова о двух победах на чемпионате России: «Хотелось рекордов, но понимала, что будет тяжело. Усталость накопилась за эти соревнования»

Пловчиха Арина Суркова прокомментировала свое выступление на чемпионате России.

Сегодня спортсменка победила на дистанциях 100 м баттерфляем и 50 м вольным стилем.

– Усталость накопилась за эти соревнования, полтинник плыла в прошлом году и было легче, чем сейчас.

– Понятное дело, хотелось рекордов.

– Конечно, хотелось. Но я понимала, что это будет тяжело. Получилась хорошая «сотня», но усталость никуда не делась.

– Вы едете в Баня‑Луку?

– Да. Этапы Кубка в Саранске и Южно-Сахалинске я пропускаю, потом будут сборы в горах. Дальше финал Кубка в Екатеринбурге и Игры дружбы. По Кубку чемпионов посмотрим, будем с тренером решать.

– Вы фокусировались на Играх дружбы в подготовке?

– Когда обсуждали перед сезоном, план был сделать акцент на сентябрь. Форма хорошая, но какие‑то моменты неидеальные и нет супербыстрых секунд, кроме 50 м кролем, – сказала Суркова.