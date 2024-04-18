Чикунова об отказе Олимпиады-2024: «Ничего не меняется – ни критерии, ни отношение к нам. Своего решения я тоже не поменяю»

Пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала решение отказаться от Олимпиады.

«Ничего не меняется – не меняются ни критерии, ни отношение к нам. Своего решения я тоже не поменяю», – сказала Чикунова.

В конце апреля российские пловцы примут участие в турнире в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

«В Боснии, думаю, будет хорошо, хотя после чемпионата России будет непросто удержать пик формы, главное – чтобы я смогла немного отдохнуть. В любом случае хорошо, что у нас есть хоть какие-то международные старты.

В прошлом году я ездила в ЮАР [на Игры БРИКС], мне очень понравилось. Я пообщалась с местными спортсменами, со спортсменам из Китая и Индии, я зарядилась такими положительными эмоциями, что мне даже уезжать не хотелось. Там я приобрела много друзей, за что я и люблю международные старты», – отметила спортсменка.

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