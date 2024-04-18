Чикунова об отказе Олимпиады-2024: «Ничего не меняется – ни критерии, ни отношение к нам. Своего решения я тоже не поменяю»

Теги плавание сборная России Париж-2024 Евгения Чикунова Водные виды

Пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала решение отказаться от Олимпиады.

«Ничего не меняется – не меняются ни критерии, ни отношение к нам. Своего решения я тоже не поменяю», – сказала Чикунова.

В конце апреля российские пловцы примут участие в турнире в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

«В Боснии, думаю, будет хорошо, хотя после чемпионата России будет непросто удержать пик формы, главное – чтобы я смогла немного отдохнуть. В любом случае хорошо, что у нас есть хоть какие-то международные старты.

В прошлом году я ездила в ЮАР [на Игры БРИКС], мне очень понравилось. Я пообщалась с местными спортсменами, со спортсменам из Китая и Индии, я зарядилась такими положительными эмоциями, что мне даже уезжать не хотелось. Там я приобрела много друзей, за что я и люблю международные старты», – отметила спортсменка.

«Не вижу себя нейтральным спортсменом». Наши пловцы бойкотируют Олимпиаду – даже рекордсменка мира

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Провластные СМИ так и будут каждый месяц или соревнование опрашивать спортсменов на предмет верности режиму в формате интервью? Утомили уже с этой заезженной пластинкой.
+4
-2
+2
Президент Бах тоже был когда то спортсменом - хорошим спортсменом( олимпийский чемпион по фехтованию, я не про его работу в МОК). Команда ФРГ бойкотировать ОИ в Москве в 1980.
Бах как то проговорился, что очень жалеет что не участвовал в той Олимпиаде ( из за бойкота).
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий