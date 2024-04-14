Чемпионат России по плаванию станет отборочным турниром на Игры БРИКС и Игры Дружбы

Теги плавание чемпионат России Владимир Сальников Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

На чемпионате России по плаванию пройдет отбор на Игры БРИКС и Игры дружбы.

Об этом сообщил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Чемпионат будет отборочным на Игры БРИКС, Игры дружбы и матч с командой Венгрии. Здесь все результаты будут учитываться при комплектовании команды.

Уверен, будет интересная борьба. Уже утренние заплывы показали, что конкуренция достаточная», – сказал Сальников.

Чемпионат России по плаванию проходит с 14 по 19 апреля в Казани. 

4 комментария
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Мирон Лифинцев в полуфинале подошел вплотную к юниорскому рекорду мира. В финале может грохнуть. Ткачёв неплохо так на сотне прибавил. Интересно будет посмотреть, что он покажет на своих коронных 200. В целом, по первому впечатлению суперформы у ребят нет. Результаты - не чета тем, что были показаны на прошлом предолимпийском ЧР. В принципе, оно понятно почему...
На 200 кроль у мужчин как-то совсем кисленько получилось. Малютин неплох, остальные ни о чем. Гирёв, Косенков, Щёголев даже в финал не вышли. Получается Ваня - мимо Игр Дружбы?
Из интересного также: Корнев первым этапом 4*100 эстафеты проплыл 47,87.
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Можно и результаты первого дня опубликовать
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Ответ clockworkorange
Мирон Лифинцев в полуфинале подошел вплотную к юниорскому рекорду мира. В финале может грохнуть. Ткачёв неплохо так на сотне прибавил. Интересно будет посмотреть, что он покажет на своих коронных 200. В целом, по первому впечатлению суперформы у ребят нет. Результаты - не чета тем, что были показаны на прошлом предолимпийском ЧР. В принципе, оно понятно почему... На 200 кроль у мужчин как-то совсем кисленько получилось. Малютин неплох, остальные ни о чем. Гирёв, Косенков, Щёголев даже в финал не вышли. Получается Ваня - мимо Игр Дружбы? Из интересного также: Корнев первым этапом 4*100 эстафеты проплыл 47,87.
Клименту надо сбрить бороду перед финалом.
Глядишь, поможет Мирону ускориться)
+1
0
+1
Ответ clockworkorange
Мирон Лифинцев в полуфинале подошел вплотную к юниорскому рекорду мира. В финале может грохнуть. Ткачёв неплохо так на сотне прибавил. Интересно будет посмотреть, что он покажет на своих коронных 200. В целом, по первому впечатлению суперформы у ребят нет. Результаты - не чета тем, что были показаны на прошлом предолимпийском ЧР. В принципе, оно понятно почему... На 200 кроль у мужчин как-то совсем кисленько получилось. Малютин неплох, остальные ни о чем. Гирёв, Косенков, Щёголев даже в финал не вышли. Получается Ваня - мимо Игр Дружбы? Из интересного также: Корнев первым этапом 4*100 эстафеты проплыл 47,87.
Ещё можно юную Милану Степанову отметить, уверенно прошла в финал на полтиннике, и Клепикову, которая чуть не сотворила маленькое чудо в эстафете
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