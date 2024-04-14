Чемпионат России по плаванию станет отборочным турниром на Игры БРИКС и Игры Дружбы

На чемпионате России по плаванию пройдет отбор на Игры БРИКС и Игры дружбы.

Об этом сообщил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Чемпионат будет отборочным на Игры БРИКС, Игры дружбы и матч с командой Венгрии. Здесь все результаты будут учитываться при комплектовании команды.

Уверен, будет интересная борьба. Уже утренние заплывы показали, что конкуренция достаточная», – сказал Сальников.

Чемпионат России по плаванию проходит с 14 по 19 апреля в Казани.