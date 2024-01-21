World Aquatics: «Одобрили смену гражданства Сибирцева с 12 декабря 2023 года. С этой даты он может представлять Узбекистан»
World Aquatics одобрила переход российского пловца Ильи Сибирцева в Узбекистан.
Спортсмен сможет выступить на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, который пройдет с 2 по 18 февраля.
«Можем подтвердить, что одобрили смену спортивного гражданства Ильи Сибирцева с российского на узбекское 12 декабря 2023 года.
С этой даты он имеет право представлять Узбекистан», – сообщили в международной федерации.
22-летний Сибирцев – чемпион Европы среди юниоров 2019 года, двукратный призер юниорского мирового первенства 2019 года.