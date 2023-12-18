Михаил Мишустин: «Важная составляющая сотрудничества – взаимодействие в области спорта. Особенно на фоне его неприемлемой политизации»

Теги Политика Игры стран СНГ Михаил Мишустин Водные виды

Михаил Мишустин назвал неприемлемой политизацию спорта.

Об этом премьер-министр России высказался за заседании Совета глав правительств стран СНГ.

«Важная составляющая сотрудничества – взаимодействие в области спорта. Особенно на фоне его неприемлемой политизации», – цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер отметил, что в странах СНГ есть условия для организации соревнований, где спортсмены смогут показать себя в честной борьбе.

«Вместе мы проводим раз в два года Игры стран СНГ. Первые состоялись в Казани. В текущем году соревнования прошли в Минске. Создали условия для организации в скором будущем чемпионатов, первенств и кубков по отдельным видам спорта.

Такие традиции будем поддерживать, чтобы атлеты могли показать себя в честной борьбе и радовать своих болельщиков», – цитирует Мишустина «Р-Спорт».

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2 комментария
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Мишустин слишком умный что бы быть премьером. Верните Димона!
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Так себе альтернатива ЧМ и ОИ. Откровенно жаль профессиональных спортсменов. Лживые чиновники, в угоду политической повестке, лишают их цели в жизни.
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