Михаил Мишустин: «Важная составляющая сотрудничества – взаимодействие в области спорта. Особенно на фоне его неприемлемой политизации»
Михаил Мишустин назвал неприемлемой политизацию спорта.
Об этом премьер-министр России высказался за заседании Совета глав правительств стран СНГ.
«Важная составляющая сотрудничества – взаимодействие в области спорта. Особенно на фоне его неприемлемой политизации», – цитирует Мишустина ТАСС.
Премьер отметил, что в странах СНГ есть условия для организации соревнований, где спортсмены смогут показать себя в честной борьбе.
«Вместе мы проводим раз в два года Игры стран СНГ. Первые состоялись в Казани. В текущем году соревнования прошли в Минске. Создали условия для организации в скором будущем чемпионатов, первенств и кубков по отдельным видам спорта.
Такие традиции будем поддерживать, чтобы атлеты могли показать себя в честной борьбе и радовать своих болельщиков», – цитирует Мишустина «Р-Спорт».