Плавание. Международный фестиваль университетского спорта. Шакирова, Саламатина, Зуев, Сударев одержали победы, другие результаты
На Международном фестивале университетского спорта прошли соревнования пловцов.
Плавание
Международный фестиваль университетского спорта
Екатеринбург
Женщины
100 м, брасс
1. Яна Шакирова (Россия) – 1.10,68
2. Анна Буторина (Россия) – 1.13,03
3. Лаура Элиза Музел (Бразилия) – 1.13,38
50 м, баттерфляй
1. Анастасия Корзунина (Россия) – 27,34
2. Милена Пиццин (Бразилия) – 27,44
3. Дейзе Барбоза (Бразилия) – 27,45
200 м, комплекс
1. Яна Шакирова (Россия) – 2.17,93
2. Летисия Силва (Бразилия) – 2.18,97
3. Виктория Маркова (Россия) – 2.20,85
400 м, вольный стиль
1. Валерия Саламатина (Россия) – 4.18,03
2. Дарья Саламатина (Россия) – 4.18,88
3. Летисия Силва (Бразилия) – 4.19,27
Мужчины
200 м, брасс
1. Алексей Сударев (Россия) – 2.13,36
2. Артем Бараков (Россия) – 2.17,44
3. Данил Жуков (Россия) – 2.17,46
50 м, спина
1. Николай Зуев (Россия) – 25,21
2. Алексей Ткачев (Россия) – 25,36
3. Максим Фофанов (Россия) – 25,42
50 м, вольный стиль
1. Александр Боровцов (Россия) – 22,53
2. Даниил Косенков (Россия) – 22,55
3. Василий Кукушкин (Россия) – 22,61
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