World Aquatics пригрозила исключить Федерацию плавания Австралии из-за проблем с управлением

Федерация плавания Австралии рискует лишиться членства в World Aquatics.

20 октября федерация страны (Swimming Australia) проведет общее собрание для проведения реформ в управлении.

Как пишет портал SwimSwam, Международная федерация плавания (World Aquatics) пригрозила санкциями на фоне череды отставок в Swimming Australia – за последние два года в организации сменилось пять руководителей.

«Послание руководящего органа было предельно ясным. Если мы не реализуем все необходимые реформы, то наше положение в спортивном сообществе окажется под угрозой», – заявили в пресс-службе Swimming Australia, отметив, что намерены принять новую конституцию организации.

Отмечается, что нововведения должны расширить представительство спортсменов и тренеров в Правлении.

«World Aquatics приветствует изменения в конституции Swimming Australia, которые предоставят больше полномочий спортсменам и право голоса в Правлении, а также расширят права голоса для тех, кто связан с атлетами и тренерами.

Изменения также позволят модернизировать структуру управления, которая соответствует спортивным требованиям для членства в World Aquatics», – сказал исполнительный директор World Aquatics Брент Новицки.

В июле Австралия стала второй в медальном зачете на чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке.