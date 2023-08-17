World Aquatics пригрозила исключить Федерацию плавания Австралии из-за проблем с управлением
Федерация плавания Австралии рискует лишиться членства в World Aquatics.
20 октября федерация страны (Swimming Australia) проведет общее собрание для проведения реформ в управлении.
Как пишет портал SwimSwam, Международная федерация плавания (World Aquatics) пригрозила санкциями на фоне череды отставок в Swimming Australia – за последние два года в организации сменилось пять руководителей.
«Послание руководящего органа было предельно ясным. Если мы не реализуем все необходимые реформы, то наше положение в спортивном сообществе окажется под угрозой», – заявили в пресс-службе Swimming Australia, отметив, что намерены принять новую конституцию организации.
Отмечается, что нововведения должны расширить представительство спортсменов и тренеров в Правлении.
«World Aquatics приветствует изменения в конституции Swimming Australia, которые предоставят больше полномочий спортсменам и право голоса в Правлении, а также расширят права голоса для тех, кто связан с атлетами и тренерами.
Изменения также позволят модернизировать структуру управления, которая соответствует спортивным требованиям для членства в World Aquatics», – сказал исполнительный директор World Aquatics Брент Новицки.
В июле Австралия стала второй в медальном зачете на чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке.
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