Австралийская пловчиха О’Каллахан побила мировой рекорд на 200 м вольным стилем, который держался с 2009 года

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта Федерика Пеллегрини сборная Австралии жен сборная Италии жен Молли О’Каллахан Водные виды

Австралийская пловчиха Молли О’Каллахан установила мировой рекорд на 200 м вольным стилем.

На чемпионате мира в Фукуоке О’Каллахан показала в финальном заплыве результат 1.52,85. 

Предыдущий рекорд был установлен итальянкой Федерикой Пеллегрини в 2009 году – 1.52,98.

Рекорд Пеллегрини был установлен в «костюмную эру» – пловцы выступали в суперскоростных комбинезонах, которые потом запретили. 

А вы застали волшебные костюмы, в которых побили все рекорды плавания? Их запретили, решив, что это технический допинг

3 комментария

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Пинающий Достоинства
Какая то волга нынче скользкая, одни рекорды
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+2
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закрыт по беспределу
Это было круто
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Sanan1908
Пеллегрини :(( любимая пловчиха
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