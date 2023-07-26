Австралийская пловчиха О’Каллахан побила мировой рекорд на 200 м вольным стилем, который держался с 2009 года

Австралийская пловчиха Молли О’Каллахан установила мировой рекорд на 200 м вольным стилем.

На чемпионате мира в Фукуоке О’Каллахан показала в финальном заплыве результат 1.52,85.

Предыдущий рекорд был установлен итальянкой в 2009 году – 1.52,98.

Рекорд Пеллегрини был установлен в «костюмную эру» – пловцы выступали в суперскоростных комбинезонах, которые потом запретили.

А вы застали волшебные костюмы, в которых побили все рекорды плавания? Их запретили, решив, что это технический допинг