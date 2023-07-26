Австралийская пловчиха О’Каллахан побила мировой рекорд на 200 м вольным стилем, который держался с 2009 года
Австралийская пловчиха Молли О’Каллахан установила мировой рекорд на 200 м вольным стилем.
На чемпионате мира в Фукуоке О’Каллахан показала в финальном заплыве результат 1.52,85.
Предыдущий рекорд был установлен итальянкой Федерикой Пеллегрини в 2009 году – 1.52,98.
Рекорд Пеллегрини был установлен в «костюмную эру» – пловцы выступали в суперскоростных комбинезонах, которые потом запретили.
А вы застали волшебные костюмы, в которых побили все рекорды плавания? Их запретили, решив, что это технический допинг
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