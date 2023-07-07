Илья Молчанов: «Прыжки в воду – занятие для души. Не скажу, что заработок серьезен»

Призер ЧЕ по прыжкам в воду Илья Молчанов рассказал, что считает спорт «занятием для души».

– Тяжело сейчас заставлять себя тренироваться?

– Я не заставляю. Мне нравится прыгать.

– Даже без крупных соревнований?

– Хотелось бы, конечно, съездить на Азиатские игры. На китайцев посмотреть, посоревноваться с ними. Это всегда очень интересно. Но уже не от нас зависит.

– А вообще, если рассуждать глобально, прыжки в воду — это работа для заработка или занятие для души?

– Для души. Не скажу, что заработок серьезен, и меня, как любого нормального человека, естественно посещают мысли о том, что в какой-то момент мне придется искать дополнительную возможность заработать.

На самом деле я всегда был предрасположен к спорту. На любительском уровне мог бы, наверное, и в других видах добиться успеха. В том же футболе.

Но, знаете, иногда думаю о том, что в жизни все происходит не просто так. И те же прыжки в воду для меня – избранный путь, благодаря которому я приобретаю какие-то качества, преодолеваю сложные ситуации. Путь, который взращивает меня как личность, – сказал Молчанов.