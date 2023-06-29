«Пошла в спортивную акробатику, но папа сказал: «Она там падает на пол, пускай лучше падает в воду». Клюева о переходе в прыжки

Российская прыгунья в воду Ульяна Клюева рассказала, как начала заниматься своим видом спорта.

Сегодня в Екатеринбурге прошел чемпионат России, где спортсменка завоевала бронзу в парных и серебро в сольных прыжках с трамплина.

– Вы в каком виде спорта могли оказаться?

– В художественной гимнастике. Я ей даже занималась с 4 до 8 лет. Мне не нравилось. Мучилась. Потом пошла в спортивную акробатику, но папа сказал: «Она там падает на пол, пускай лучше падает в воду». И вот я уже больше десяти лет падаю в воду.

– «Художницы» у нас в стране у всех на слуху. К ним много внимания, много съемок. Хочется такого?

– Конечно. Мне такое нравится. Я вообще в нормальной жизни, вне бассейна, люблю наряжаться, куда-то выходить, – ответила Клюева.