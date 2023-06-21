Прыгунья в воду Кузина о пропуске Токио-2020: «Плакала много. Не слышала тренера – все мысли были только о том, что я не попала на Олимпиаду»

Прыгунья в воду Елизавета Кузина рассказала о своих эмоциях после непопадания на Олимпиаду.

– Вы были очень близки к тому, чтобы поехать на Игры в , мечтали об этом, но в итоге оказались в запасе. Это была очень трагичная история?

– Да, пережила я ее очень тяжело. В том сезоне отобралась на Кубок мира, где надо было завоевать олимпийскую лицензию, поехала в Японию. Во мне все были уверены, потому что на всех соревнованиях я прыгала достаточно стабильно. Поэтому, мне кажется, у нашего главного тренера Светланы Моисеевой не было сомнений на мой счет.

Но случилось так, что один из прыжков я сделала на 1,0 балла. Притом что за день до соревнований выполнила его десять раз из десяти.

– А что случилось? Проскочили доску?

– Да. Немножко ушла плечами вперед и открылась, как говорится, на всю спину. В тот момент, честно говоря, мне вообще хотелось закончить сезон. Но шанс попасть на Игры еще оставался. Светлана Борисовна сказала: «Кто выиграет чемпионат России, тот и поедет в Токио».

Но на чемпионате России прыжок снова не получился. Вот и вышло, что я осталась запасной. Меня даже повезли на заключительный предолимпийский сбор в Японию, но потом вся команда проследовала из Канадзавы в Токио, а меня отправили домой.

– Плакали много?

– Да. Нужно было готовиться к Спартакиаде, а я вообще не хотела на тренировки приходить, что-то делать. Не слышала тренера – все мысли были только о том, что я не попала на Олимпиаду. Тяжело было.

– Но все же справились?

– После Спартакиады у нас был отдых – полтора месяца. И за это время я как-то пришла к тому, что это же не последняя Олимпиада. Ну да, не повезло, не попала в команду, но, может быть, это сделает меня сильнее?

– Сделало?

– Сейчас точно могу сказать, что да. Я стала намного увереннее в себе. Опытнее. Этот период перед Олимпиадой в Токио, несмотря на то что реально оказался очень болезненным, много мне дал, – сказала Кузина.