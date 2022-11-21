Пловчиха Маркова: «Моя любимая фигуристка – Александра Трусова. Целеустремленная, любит пойти всем наперекор. Она для меня эталон»

Чемпионка России по плаванию на короткой воде, победительница «Игр дружбы» Анастасия Маркова назвала Александру Трусову своей любимой фигуристкой.

«Моя любимая фигуристка – . Очень люблю ее.

Целеустремленная, любит пойти всем наперекор. Она для меня в какой-то степени эталон», – сказала Маркова.

Трусова и правда новая – в платье, номере и даже ошибках. Не меняется одно – она проигрывает

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐