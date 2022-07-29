«В команде нет пессимистических настроений, все верят, что это закончится, и мы должны быть готовы». Тренер сборной России по прыжкам в воду об отстранении

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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева высказалась об отстранении команды от международных стартов.

«Если мы говорим в общем о ситуации, которая сложилась вокруг российского спорта, конечно, они (спортсмены) взрослые люди и они все прекрасно понимают.

Они готовятся, а выплеснуть свои силы и показать свои красивые прыжки они пока не могут.

Но, насколько я знаю, у меня в команде нет пессимистических настроений, все верят, что когда-то это закончится, и мы всегда должны быть готовы», – сказала Моисеева.

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